Včeraj popoldne so policisti na primorski avtocesti pri Brezovici obravnavali prometno nesrečo, pri čemer so vozniki ustvarili zgleden reševalni pas in omogočili hiter prihod reševalnim ekipam na kraj nesreče. V nesreči se k sreči ni zgodilo nič hujšega, je pa eden od voznikov izkoristil prost pas in zapeljal po njem. Voznika je opazil ljubljanski policist in ga oglobil.

"Voznik audija je očitno mislil, da so se vsi umaknili njemu, in je vozil kar po reševalnem pasu. Opazil ga je ljubljanski policist motorist, ki ga je ustavil in z njim opravil postopek. Ugotovil je, da mu je pri njegovi predrznosti pomagalo 0,93 mg/l alkohola v izdihanem zraku," piše na profilu PU Ljubljana na družbenem omrežju Facebook.

Voznik je bil pridržan do iztreznitve, odvzeto mu je bilo vozniško dovoljenje, dobil je plačilni nalog za vožnjo po reševalnem pasu, zagovarjal pa se bo še pri sodniku za prekrške zaradi vožnje pod vplivom alkohola, za kar je predpisana kazen v višini 1.200 evrov in 18 kazenskih toč, so še sporočili ljubljanski policisti.

Zavod Reševalni pas je že pred časom vladi poslal pobudo, da bi tak prekršek bil obravnavan kot hujši prometni prekršek, da bi bila sankcija višja, kot je danes. Predlog je podprla tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.