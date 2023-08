Direktor vrhniške komunale o Jankovićevih namigovanjih: Gre za laž in podtikanje

"Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o. v celoti demantira izjave župana Ljubljane Zorana Jankovića, da naj bi bil vzrok onesnaženja na Ljubljanskem barju komunalno blato z Vrhnike. Gre za čisto laž in podtikanje, brez znanih dejstev. Obe čistilni napravi na Vrhniki in Borovnici nimata izpusta na območju, kjer je prišlo do onesnaženja," je namigovanja ljubljanskega župana Zorana Jankoviča, da bi krivec za onesnaženo Ljubljansko barje lahko bilo Komunalno podjetje Vrhnika komentiral v. d. direktor podjetja Gregor Klemenčič.

Inšpektorja Inšpektorata RS za okolje in energijo ter Inšpektorata RS za naravne vire in prostor sta sicer danes skupaj z naravovarstvenim nadzornikom Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje preverila razsežnost onesnaženja na Ljubljanskem barju, a izvora stanja nista ugotovila, prav tako pa ni bilo indicev o morebitnem povzročitelju onesnaženja.

"Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o. v celoti demantira izjave župana Ljubljane Zorana Jankoviča, da naj bi bil vzrok onesnaženja na Ljubljanskem barju komunalno blato z Vrhnike. Gre za čisto laž in podtikanje, brez znanih dejstev. Obe čistilni napravi na Vrhniki in Borovnici nimata izpusta na območju, kjer je prišlo do onesnaženja. Vsa količina komunalnega blata pa se prevzema s strani pogodbenega izvajalca, ki blato redno odvaža skladno s pogodbo," je za Siol.net pojasnil Klemenčič.

Na vprašanje, katero podjetje prevzema komunalno blato z Vrhnike Klemenčič odgovarja, da podjetje komunalno blato z obeh čistilnih naprav prevzema podjetje Koto. "Kam oni to odpeljejo, tega podatka komunalno podjetje nima," pove Klemenčič, a poudari, da imajo okoljevarstveno dovoljenje in doda: "To so resna podjetja, ki blata zagotovo ne odlagajo v okolje. Tako kot za ostale odpadke v Sloveniji, ki se zbirajo od komunal zagotovo ustrezno poskrbijo tudi za komunalno blato. Kot nam je znano, gre večina blata na sežig v tujino, nekaj pa se ga sežge tudi v Sloveniji," je sklenil Klemenčič.

Foto: STA

Kot so sporočili z obeh inšpektoratov, so pregledali lokacije črnih polj in travnikov ob Bevškem grabnu do sotočja oziroma izliva v Ljubljanico. Na terenu so bili tudi predstavniki Agencije RS za okolje (Arso), ki so vzeli vzorce vode.

"Bevški graben je bil gorvodno rahlo kalen, motno rjave barve. Na sotočju Bevškega grabna in Ljubljanice je bilo jasno videti rjav izliv iz Bevškega grabna. Na parcelah, ki so dotok Bevškega grabna, pa je voda močneje obarvana, delno se je razlivala po poti. Zaznati je bilo mogoče vonj po fekalijah," so videno opisali na inšpektoratih.

Inšpekcijski nadzor se nadaljuje

Izvora močneje obarvanega pritoka v Bevški graben po njihovih besedah ni bilo mogoče ugotoviti, prav tako ni bilo indicev, ki bi kazali na povzročitelja onesnaženja.

Inšpekcijski postopek se sicer nadaljuje, so navedli. "Pričakujemo ugotovitve iz predkazenskega postopka in strokovnih služb, ki so vzorčile vodo, saj še vedno ni jasen izvor onesnaženosti," so sklenili.

Foto: STA

Člani oddelka za geografijo Univerze v Ljubljani in Geografskega inštituta Antona Melika so v nedeljo na Ljubljanskem barju na potoku Bevški jarek med Bevkami in Notranjimi Goricami zaznali obsežno onesnaženje vode. Kot so menili, je zanj najverjetneje krivo komunalno blato čistilnih naprav. Onesnaženje so potrdili tudi njihovi prvi testi, zato so odkritje prijavili več institucijam.

V Bevkah medtem menijo, da gre za naraven pojav, saj da dolgotrajna poplavljenost na tem območju za seboj vedno pusti tovrstne posledice, razlika je le, da se poplave običajno pojavijo spomladi, ko vegetacije še ni, ali jeseni, ko je že suha. Zdaj pa menijo, da je pojav zaradi vpliva visokih temperatur, mladega rastlinja, večje količine odmrlih živali bistveno intenzivnejši.

Da bi lahko šlo za naraven pojav, je pokazal tudi terenski ogled predstavnikov Krajinskega parka Ljubljansko barje. Tudi tam zato pozivajo, da je treba počakati na rezultate analiz.