Priljubljenost županov: na vrhu slovenjgraški, na dnu koprski

Občani Mestne občine Slovenj Gradec so Tilnu Kluglerju, ki občino vodi od leta 2018, namenili visoko oceno 3,96, kar ga je z lanskega sedmega mesta izstrelilo na sam vrh lestvice, povzema STA.

Tudi sicer je Klugler najboljše ocenjen župan v zadnjih štirih letih, odkar agencija Ninamedia opravlja raziskavo zadovoljstva med župani. Dobil je namreč višjo oceno od ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki je bil lani na vrhu lestvice z oceno 3,73, in višjo oceno od ptujske županje Nuške Gajšek, ki je leta 2019 z oceno 3,76 ugnala vse moške kolege na čelu mestnih občin.

Na dnu Aleš Bržan

Foto: STA Po raziskavi sodeč je Klugler svoje občane navdušil predvsem z gradnjo stanovanj in obnovo mesta, po drugi strani pa mu najbolj zamerijo hvaljenje in arogantnost ter vplivanje drugih oseb.

Medtem preboj nikakor ne uspe koprskemu županu Alešu Bržanu, ki je bil sicer ves čas na repu lestvice, tokratna raziskava pa ga je umestila na povsem zadnje mesto. Bržan je tudi edini župan, ki v raziskavah še ni dosegel ocene 3. To je letos recimo uspelo mariborskemu županu Saši Arsenoviču, ki je bil lani zadnji. Letos so ga občani Maribora ocenili z oceno 3,21 in je tako splezal dve mesti višje, na deveto mesto.

Aleš Bržan pa je v letošnji raziskavi sicer dosegel svoj najboljši rezultat, saj so bili lani in predlani z njegovim delom še bolj nezadovoljni. Iz raziskave izhaja, da Koprčani v dobro županu Bržanu štejejo razvoj podeželja in participativni proračun, najbolj pa mu zamerijo neodločnost in nesposobnost, upočasnjen razvoj občine in preveliko ukvarjanje s prejšnjim županom, poroča STA.

Vrstni red županov glede na dobljene ocene:

župan Slovenj Gradca Tilen Klugler (ocena 3,96),

Ljubljane Zoran Janković (3,79),

Velenja Peter Dermol (3,58),

Celja Bojan Šrot (3,55),

Novega mesta Gregor Macedoni (3,41),

Murske Sobote Aleksander Jevšek (3,39),

Ptuja Nuška Gajšek (3,37),

Nove Gorice Klemen Miklavič (3,29),

Maribora Saša Arsenovič (3,21)

Kranja Matjaž Rakovec (3,17)

Kopra Aleš Bržan (2,93).

Le štirje bi bili ponovno izvoljeni

Sodeč po tokratni raziskavi bi bili ponovno izvoljeni samo štirje aktualni župani. To so slovenjgraški župan Klugler, ki bi ga ponovno volilo 71 odstotkov vprašanih, ljubljanski župan Janković, ki ohranja podporo 61 odstotkov vprašanih, novomeški župan Macedoni, ki bi ga ponovno volilo 52,8 odstotka vprašanih, in ptujska županja Nuška Gajšek, ki bi jo ponovno podprlo 51,9 odstotka vprašanih.

Merjenje kontinuirane raziskave je agencija Ninamedia opravila med 5. in 25. januarjem letos. Vzorec po vsej državi je obsegal 14.450 oseb. Delo županov so sodelujoči ocenjevali z ocenami od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo neuspešno, 5 pa zelo uspešno.