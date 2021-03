Kacin o spremembi strategije: prioritetna skupina bodo starejši od 50 let

Vlada bo danes obravnavala predlog spremenjene strategije cepljenja proti covid-19, v skladu s katero bi po novem v prioritetno skupino za cepljenje najprej uvrstili starejši od 60, nato pa starejši od 50 let, je napovedal koordinator za logistični del množičnega cepljenja proti covid-19 Jelko Kacin. V tem tednu končujejo cepljenje starejših od 75 let.

Ob tem je opozoril, da bodo lahko uresničevali strategijo le, če bo dobavljenega dovolj cepiva, pri čemer so v tem trenutku najbolj problematične dobave cepiva AstraZenece, poroča STA.

Imajo pa po Kacinovih besedah zagotovilo, da bo proti koncu aprila v Slovenijo prišla prva pošiljka cepiva Johnson & Johnson ter da bo do konca junija prišlo v državo več kot 250 tisoč odmerkov tega cepiva, pri katerem za zaščito zadošča le en odmerek.

Glede na to je po njegovem mnenju tudi realna napoved, da bi do poletja precepili 70 odstotkov prebivalstva, torej vso odraslo populacijo.

"Vlada bo naredila vse, da zagotovi potrebne količine za celotno odraslo populacijo," je zatrdil Kacin. Po njegovih navedbah je Slovenija doslej naročila sedem milijonov odmerkov cepiv proti covid-19, saj računajo tudi na cepljenje jeseni, ko bomo verjetno potrebovali cepiva proti novim različicam virusa.

Umaknili bodo starostno omejitev za uporabo cepiva AstraZenece

Pri cepljenju imajo tako prednost najbolj ogrožene kategorije prebivalstva, to so zlasti starejši. V tem tednu končujejo cepljenje starejših od 75 let, v prihodnjem želijo nadaljevati cepljenje starejših od 70 let.

Glede na to, da bodo umaknili starostno omejitev za uporabo cepiva AstraZenece, bodo to cepivo v prihodnjem tednu začeli prioritetno uporabljati za starejše državljane. "Do konca tedna bomo počakali, da se lahko cepijo zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki še vedno razmišljajo o tem, ali se cepiti. Potem bo cepivo AstraZenece prišlo na vrsto za starejše, da jih čim prej cepijo in zaščitijo," je napovedal.

Dejal je tudi, da bo Slovenija imela v začetku aprila dovolj cepiva, da bi lahko cepili tudi starejše od 50 let, še piše STA.