Zadnja javnomnenjska raziskava, ki jo je za Dnevnik izvedla Ninamedia, kaže, da priljubljenost Gibanja Svoboda (GS) v zadnjem tednu narašča in da ta pridobiva prednost pred Slovensko demokratsko stranko (SDS).

Stranka premierja Roberta Goloba rast priljubljenosti zaznava od prejšnje srede, medtem ko stranka njegovega največjega tekmeca Janeza Janše beleži upad. Ali je na tokratne rezultate vplivala informacija, da se je v volilno kampanjo vpletla izraelska obveščevalna služba Black Cube, še ni znano, piše Dnevnik.

Gibanje Svoboda bi tako volilo 27,1 odstotka anketirancev, SDS pa 23,2 odstotka. Če pogledamo le opredeljene udeležence volitev, pa bi Gibanje Svoboda prejelo 30,4 odstotka podpore, SDS pa 26,1 odstotka. Sledijo jim Levica in Vesna z 8,8 odstotka, Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in FOKUS Marka Lotriča z osmimi odstotki, prav toliko jih imajo tudi Socialni demokrati, ter Demokrati Anžeta Logarja s 6,7 odstotka.

Medtem ko so spremembe v volilni preferenci večine strank minimalne, so še najbolj nestabilne pri stranki Zorana Stevanovića, ki bi se enkrat uvrstila v parlament, drugič ne. Po rezultatih tokratne raziskave bi med opredeljenimi volivci s 3,2 odstotka podpore ostala pod štiriodstotnim vstopnim pragom.