Prijava na razpis za predsednika uprave RTVS mogoča le še danes

Rok za prijavo na razpis za predsednika in dva člana uprave Radiotelevizije Slovenija (RTVS), objavljen 9. junija, se bo iztekel danes ob 14. uri. Razpisna komisija bo kandidatom za predsednika uprave že danes poslala obvestilo o terminu pogovorov. Svet zavoda pa bo na današnji izredni seji ustanovil svoja delovna telesa in imenoval njihove člane.

Razpisna komisija bo imela 10. julija pogovore s kandidati za predsednika uprave zavoda, ki izpolnjujejo pogoje. Svetu zavoda se bodo predstavili 13. julija, potem pa bo glasovanje o njih.

Predsednik uprave bo moral med prijavljenimi kandidati za dva člana uprave, ki izpolnjujejo pogoje, svetu zavoda predlagati dva kandidata do 17. julija. Svet bo o njiju glasoval dva dneva pozneje. En član uprave bo glede na novelo zakona o RTVS, potrjeno na referendumu novembra lani, delavski direktor. Izvolijo ga zaposleni zavoda na neposrednih volitvah.

Po poročanju časnika Delo je kandidatov za predsednika uprave več, nekaj naj bi jih prijavo oddalo še danes. Prijavo je do zdaj potrdil Zvezdan Martič, novinar in urednik na TV Slovenija. Prav tako je za Delo prijavo potrdil Rajko Gerič, odgovorni urednik drugega programa TV Slovenija, ki se je nedavno vrnil na Kolodvorsko in postal tudi pogajalec v. d. generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha s stavkajočimi.

Po informacijah časnika Večer je prijavo na razpis za člana uprave zanesljivo oddal bivši generalni direktor RTVS Marko Filli.

Uprava bo vodila zavod namesto generalnega direktorja, kot je veljalo po prejšnji ureditvi. Odločala bo z večino glasov vseh svojih članov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.

Za predsednika in člane uprave se bodo smiselno uporabljale določbe o skrbnosti in odgovornosti, kot jih za člane organov vodenja oziroma nadzora določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.