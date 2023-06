Vodstvo RTVS: Predčasna prodaja delnic Eutelsata dobra poslovna odločitev

Vodstvo Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je v odzivu na sporočilo za javnost, ki ga je v ponedeljek objavil svet zavoda in v njem izrazil nezadovoljstvo s predčasno prodajo delnic Eutelsat Communications, zatrdilo, da je bila prodaja delnic zelo dobra poslovna odločitev. Tržna cena delnic namreč vse od izvedene prodaje vztrajno pada, so zapisali.

Svet zavoda je opomnil, da je bilo poslovanje zavoda v prvih petih mesecih boljše od načrta zaradi predčasne prodaje delnic Eutelsat Communications. Prodaja je bila v poslovnem načrtu namreč predvidena šele decembra, brez nje pa bi bil končni rezultat petmesečnega obdobja za približno milijon evrov slabši od načrta, so navedli.

Zavod bo imel zaradi predčasne prodaje delnic po njihovih navedbah dodatno škodo zaradi manjšega izplačila dividend. Prihodki bodo tako ob koncu leta približno 2,7 milijona evrov nižji od načrtovanih, so izračunali. Po njihovih besedah je pričakovati nadaljnje zaostajanje prihodkov in preseganje stroškov dela ter skupno izgubo konec leta v višini približno devet milijonov evrov.

Vodstvo zavoda medtem izpostavlja, da so v svojem pismu javnosti prejšnji teden zelo jasno opredelili razloge, zaradi katerih bi letos lahko prišlo do presežka odhodkov nad prihodki in na katere nima nobenega vpliva. Ti zunanji razlogi so dvig plač v javnem sektorju, ki je zavod letos stal dodatnih pet milijonov evrov, dvig cen električne energije, ki so na ravni zavoda višje za pet milijonov evrov glede na leto 2021, ter dvig preostalih stroškov zaradi inflacijskih gibanj.

Dodatno so spomnili na nezmožnost pri izvajanju kadrovskega prestrukturiranja zaradi omejenih pooblastil, ki jih je določila novela zakona o RTVS iz decembra lani, sicer potrjena na novembrskem referendumu.

Kljub navedenemu zavod ni zadolžen in posojila ni potreboval niti za izplačilo regresa za letni dopust, so opomnili.

Prihodki od RTV prispevka in ostali komercialni prihodki so v prvih petih mesecih leta presegli planirano vrednost, trend pa se bo nadaljeval tudi skozi leto, so napovedali. Poleg tega je imel zavod v istem obdobju po njihovem velike prihranke pri fiksnih in variabilnih stroških v višini dveh milijonov evrov.

Glede na navedeno je pisanje predsednika sveta RTVS Gorana Forbicija "o devetmilijonski izgubi javnega zavoda ob koncu leta neodgovorno in ne temelji na strokovnih finančnih ocenah", so izpostavili.