Prihranite do 60 odstotkov pri nakupih – primerjava cen vas bo presenetila

Ob inflaciji in povišanju življenjskih stroškov se marsikdo sprašuje, kako lahko sploh še kaj prihrani. Ob dejstvu, da povprečna družina porabi mesečno za hrano in pijačo kar 340 1 evrov (4.077 evrov letno), je smiselno v svoje nakupne navade vnesti nekaj preprostih sprememb. Že s tem, če namesto znanih blagovnih znamk kupujemo trgovinske blagovne znamke, lahko prihranimo več kot 60 odstotkov pri nakupih. Upoštevajoč kupone za popuste in tedenske akcije je prihranek lahko še večji.

S široko izbiro izdelkov in akcijskih cen na trgu lahko že nekaj pametnih strategij pomaga, da obdržite več denarja v svoji denarnici. Ne glede na to, ali kupujete osnovne potrebščine ali si želite privoščiti kaj posebnega po ugodnejši ceni, lahko z nekaj preprostimi koraki postanete bolj preudarni pri nakupovanju. Tukaj je pet učinkovitih načinov.

1. Izberite izdelke trgovske znamke

Eden najhitrejših načinov za zmanjšanje stroškov je izbira izdelkov trgovske znamke. Pogosto so enake kakovosti kot izdelki priznanih blagovnih znamk, le da imajo bistveno nižjo ceno. V spodnji tabeli je prikazan izračun cen za izdelke SPAR blagovne znamke v primerjavi z izdelki drugih znanih blagovnih znamk. Izračun prikazuje, da pri nakupu nekaj osnovnih izdelkov lahko plačate kar 66 odstotkov manj, kot če bi kupovali izdelke drugih znanih blagovnih znamk. Redne cene, prikazane v tabeli, veljajo na dan 5. 2. 2025.

Opomba: Pri izdelkih, označenih z *, količina med SPAR in drugo znano blagovno znamko malenkost odstopa, pri čemer je količina pri izdelku SPAR blagovne znamke večja.

Foto: Shutterstock

V SPARu so izdelki trgovske znamke odlična alternativa dražjim izdelkom, saj združujejo kakovost in ugodno ceno. Ne glede na to, ali gre za osnovna živila, kot so mleko, moka in testenine, ali za izdelke za osebno nego in gospodinjstvo, boste med trgovskimi znamkami našli široko ponudbo kakovostnih izdelkov po ugodnejših cenah. Če želite pametno nakupovati in pri tem ne sklepati kompromisov glede kakovosti, je trgovska znamka SPAR prava izbira, s katero lahko na dolgi rok prihranite precej denarja.

Izdelki blagovne znamke SPAR z oznako "Odlična kakovost" združujejo odličen okus, preverjeno kakovost in ugodne cene, s čimer v SPARU najdete izdelke, ki ustrezajo visokim standardom in so hkrati dostopni za vsak žep.



Foto: SPAR Izdelki S-BUDGET ponujajo širok izbor kakovostnih izdelkov po diskontnih cenah4, kar pomeni, da vam ni treba iskati nizkih cen drugje. Na enem mestu najdete vse, kar potrebujete – od osnovnih živil do gospodinjskih potrebščin –, po vedno nizkih cenah, ki zagotavljajo resničen prihranek.



Foto: SPAR

2. Spremljajte letake in primerjajte cene

Akcijske ponudbe se redno spreminjajo, zato je pomembno, da sproti pregledujete letake trgovcev in primerjate cene. S tem lahko prepoznate, kje se določeni izdelki prodajajo po najnižjih cenah, in izberete trgovca, ki vam omogoča, da vedno kupujete ugodno. V SPARU je denimo vsak dan v akciji več kot 3.400 izdelkov, kar pomeni, da imate vedno na voljo ugodne ponudbe.

Zanesljivo ugodne cene čez daljše obdobje Pri izbiri trgovine za vsakodnevne nakupe sta za potrošnike ključnega pomena zanesljivost cen in kakovost izdelkov. SPAR se na tem področju izkazuje kot trgovec, ki dosledno zagotavlja konkurenčne cene. Neodvisni mesečni popisi cen3, izvedeni v obdobju od januarja 2022 do januarja 2025, so pokazali, da je v SPARU povprečno kar 93 odstotkov izdelkov na voljo po enaki ali nižji redni ceni v primerjavi s konkurenco.



Foto: SPAR Popisi so zajeli več kot devet tisoč izdelkov priznanih blagovnih znamk in so bili izvedeni v nekaterih trgovinah Mercator in Tuš. V primerjavi so bile upoštevane le redne cene, brez akcijskih ali promocijskih ponudb, kar še dodatno potrjuje konkurenčnost SPAROVIH rednih cen.

3. Izkoristite kupone ugodnosti

Ne podcenjujte moči kuponov – ti vam lahko prihranijo kar nekaj denarja. Kupone običajno najdete v letakih, aplikacijah ali na spletnih straneh trgovcev. Če jih pametno kombinirate z obstoječimi popusti, si lahko zagotovite še nižji znesek pri nakupu.

Med drugimi lahko od ponedeljka do četrtka unovčite kupon za 25 odstotkov popusta na en izdelek po lastni izbiri5 ter ob petkih in sobotah kupon za deset odstotkov popusta na celoten nakup ob nakupu nad 30 evrov5.

4. Uporabljajte aplikacije trgovcev

Mobilne aplikacije trgovcev so postale pomembno orodje za pametno nakupovanje. Omogočajo preprosto sledenje popustom in digitalne kupone, ki vam prinesejo dodatne ugodnosti. SPARova aplikacija vam omogoča dostop do vseh aktualnih akcij in ekskluzivnih popustov, s katerimi imate popuste vedno pri roki.

Foto: Shutterstock/TSmedia

5. V SPARu prišparaš z najboljšimi cenami

SPAR je vodilni v Sloveniji, ko gre za akcije in ugodnosti. Redno spremljanje njihovih letakov in aktualnih ponudb na spletu ali v aplikaciji vam omogoča, da vedno veste, kje se skriva največja vrednost za vaš denar.

Raziskava2 Cenovna percepcija (junij 2024, Arhea) je pokazala, da SPAR kupcem ponuja najboljše akcije na določen dan v tednu, največ ugodnosti prek kartice/aplikacije in lastne znamke, ki so odlična alternativa znanim blagovnim znamkam. Ob tem pa omogočamo tudi ugoden nakup izdelkov priznanih blagovnih znamk. Raziskava2 Ugled in moč blagovne znamke SPAR in konkurentov (avgust 2024, Valicon) potrjuje, da SPAR izstopa z najprivlačnejšimi akcijami med vsemi trgovci, raziskava Shopper Trends Slovenia 2023/24 (marec 2024, Nielsen) pa razkriva, da se kar 68 odstotkov anketirancev izmed 734 vprašanih strinja, da Spar ponuja res dobre akcije in promocije, kar je največ med vsemi analiziranimi trgovci v Sloveniji.

SPARove ugodnosti, združene pod geslom " V SPARU prišparaš ", vam olajšajo dostop do kakovostnih izdelkov po ugodnih cenah. Akcija zajema različne ugodnosti in posebne ponudbe, ki potrošnikom olajšajo pametno nakupovanje.

Foto: SPAR

SPAROV koledar ugodnosti je poln odličnih ponudb, ki jih lahko kombinirate z nakupom lastnih blagovnih znamk, kot sta S-BUDGET in SPAR. Akcije, kot je MEGA CENA, omogočajo nakup izbranih akcijskih izdelkov po izjemno znižanih cenah, ki jim v Sparu zagotavljajo najnižjo akcijsko ceno6, kar pomeni še dodatno priložnost za varčevanje. V SPARU redno ponujajo trajno znižane cene več kot 2.400 izdelkov priznanih blagovnih znamk, ki ostanejo nespremenjene kar šest mesecev. Poleg tega več kot 500 izdelkov priznanih blagovnih znamk ne morete po redni ceni nikjer v Sloveniji kupiti ceneje kot v SPARU. Ta zaveza k cenovni konkurenčnosti potrjuje Sparovo vlogo vodilnega trgovca, ki ponuja najboljše cene za kakovostne izdelke.

Še več nasvetov najdete tukaj: