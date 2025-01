Kako privarčevati pri nakupih?

Hrana, čistila in kozmetični pripomočki so stvrai, brez katerih si težko predstavljamo svoj vsakdan. So osnova za naše zdravje, dobro počutje in osebno nego. Izdatki za nujno potrebne izdelke za marsikatero slovensko družino predstavljajo veliko finančno obremenitev, zlasti ob dejstvu, da povprečna slovenska plača znaša okoli 1.600 evrov neto. Po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za leto 2022 so slovenska gospodinjstva za nakup življenjskih potrebščin porabila povprečno kar 24.329 evrov. Od tega so 16,8 odstotka predstavljali izdatki za hrano in brezalkoholne pijače, kar znaša 4.077 evrov letno oz. 340 evrov mesečno. Danes lahko z gotovostjo trdimo, da je ta strošek še višji.

Kako torej nakupovati, da ostanemo zvesti svojemu proračunu in hkrati ne sklepamo kompromisov glede kakovosti? Ključ je v premišljenem načrtovanju in izogibanju pastem impulzivnega nakupovanja.

SPAR se med trgovci že dolgo uveljavlja kot sinonim za kakovostne izdelke in ugodne cene. Njihova široka ponudba in premišljeno zastavljene akcije omogočajo, da kupci prihranijo, ne da bi se morali odpovedovati udobju ali kakovosti.

Zanesljivo ugodne cene čez daljše obdobje

Pri izbiri trgovine za vsakodnevne nakupe je za potrošnike ključnega pomena zanesljivost cen in kakovost izdelkov. SPAR se na tem področju izkazuje kot trgovec, ki dosledno zagotavlja konkurenčne cene. Neodvisni mesečni popisi cen, izvedeni v obdobju od januarja 2022 do januarja 2025, so pokazali, da je v SPARU povprečno kar 93 odstotkov izdelkov na voljo po enaki ali nižji redni ceni v primerjavi s konkurenco.

Popisi so zajeli več kot devet tisoč izdelkov priznanih blagovnih znamk in so bili izvedeni v nekaterih trgovinah Mercator in Tuš. V primerjavi so bile upoštevane le redne cene, brez akcijskih ali promocijskih ponudb, kar še dodatno potrjuje konkurenčnost SPAROVIH rednih cen.

Pametno nakupovanje ne pomeni odrekanja, temveč boljšo organizacijo in izbiro

Poleg izbire trgovine, ki zagotavlja najbolj konkurenčne cene, je treba poznati tudi nekaj preprostih tehnik, da lahko privarčujemo precejšnje zneske, ne da bi se odpovedali kakovosti ali udobju, ki ga potrebujemo v vsakdanjem življenju.

Načrtovanje – ključ do uspeha

Prvi korak k učinkovitemu nakupovanju je načrtovanje obrokov za ves teden. Če veste, kaj boste jedli, boste natančno vedeli, katere sestavine potrebujete. To ne pomeni le manj zapravljanja za nepotrebne stvari, temveč tudi manj nepotrebne hrane, ki bi sicer končala v smeteh. Premišljen pristop k načrtovanju obrokov vključuje več sezonskega sadja in zelenjava, ki sta ne le cenovno ugodnejša, temveč tudi okusnejša.

Ko imate jedilnik pripravljen, napišite nakupovalni seznam. Seznam vas bo usmerjal po trgovini in vam hkrati prihranil dodatno pot zaradi pozabljenih izdelkov. Manj obiskov trgovine pa pomeni več časa za druge stvari in prihranek pri stroških za pot.

Kupujte izdelke v akciji in izkoristite tedenske kupone ter druge ugodnosti

Akcijski izdelki so del redne ponudbe številnih trgovin. Spremljajte tedenske kataloge, kjer boste našli najnovejše akcije, in načrtujte svoje nakupe glede na aktualne popuste. Če pogosto uporabljate določene izdelke, je smiselno kupiti nekoliko več zaloge, ko so ti izdelki v akciji. Tako se izognete višjim cenam v prihodnosti in hkrati zmanjšate pogostost obiskov trgovine.

SPAR ponuja različne tedenske kupone za popust na izdelek, kot tudi kupon za popust na celoten nakup. SPAROVA aplikacija pa vam omogoča dostop do ekskluzivnih kuponov, ki jih lahko izkoristite ob obisku trgovine.

Akcija "V SPARU prišparaš" združuje vse, kar potrebujete za pametno nakupovanje: dostopne cene, kakovostne izdelke in pregledne ugodnosti. Ne glede na to, ali iščete osnovna živila, gospodinjske potrebščine ali vrhunske izdelke priznanih blagovnih znamk, vam SPAR omogoča, da vse to najdete na enem mestu – po cenah, ki ustrezajo vašemu proračunu.