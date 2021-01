Prihaja nova snežna pošiljka, težave povzročajo poledenele ceste

Danes se bo lahko megla ali nizka oblačnost zadrževala ves dan. Zaradi nizkih temperatur in sredinega sneženja so ceste zelo spolzke, marsikje poledenele, opozarjajo na Policijski upravi Kranj. Voznike pozivajo, naj bodo previdni, prilagodijo naj hitrost vožnje in vzdržujejo večjo varnostno razdaljo med vozili.

Danes bo delno jasno. Dopoldne bo po nižinah precej megle ali nizke oblačnosti, ki se lahko ponekod zadrži večji del dneva. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Jutri bo oblačno, v zahodni Sloveniji bo večinoma suho, drugod bo občasno rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, na Primorskem okoli 3, najvišje dnevne od -2 do 2, na Primorskem do 7 stopinj Celzija. Foto: Planet TV

V nedeljo znova rahlo sneženje

V soboto bo delno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. V nedeljo se bo pooblačilo, popoldne ali zvečer bo v notranjosti začelo rahlo snežiti. Na Primorskem bo oba dneva pihala burja.

Foto: Planet TV

Marsikje po Sloveniji so danes spolzke in poledenele ceste. Pot ustavljanja v aktualnih razmerah je bistveno daljša kot na suhi podlagi, vozilo pa lahko hitro zdrsne, opozarjajo kranjski policisti.



Previdnost svetujejo tudi na pločnikih in parkirnih površinah, zato naj vozniki pazijo tudi na pešce, previdni pa naj bodo tudi pešci sami.



Tudi na prometnoinformacijskem centru opozarjajo, da so ponekod po Sloveniji mogoče snežne plohe, nekje zmanjšuje vidljivost tudi megla v pasovih. Vozniki naj vožnjo prilagodijo razmeram na cesti in upoštevajo varnostno razdaljo. Na pot naj se odpravijo le z ustrezno zimsko opremo.