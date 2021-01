Narava postregla s pravo zimsko pravljico #video

Takšne zime pomnijo le še najstarejši Slovenci. In morda lahko v prihodnjih tednih dočakamo celo absolutni rekord, saj kaže, da bodo temperature nad tisoč metri še lep čas ostale pod ničlo. Že v tem tednu pa lahko spet pričakujemo sneg do nižin.

Na Pokljuki so danes izmerili do 195 cm debelo snežno odejo. Tako debele snežne odeje na 3. januar nismo imeli že desetletja. Rekordne višine snega so v visokogorju sicer dosežene šele aprila, za rekord pa velja april 2001, ko so na Kredarici izmerili kar sedem metrov snega. Če se bo trend padavin nadaljeval kot takrat, lahko letos pričakujemo podobno sliko, so poročali v oddaji Planet 18.

