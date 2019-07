Pri Vogrskem z nožem ranil taksista, ob napadu na policista dobil strel v nogo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novogoričana sta v nedeljo okoli 17.30 policiste obvestila, da ju je ob cesti na izvozu Vogrsko ustavljal okrvavljen moški, ki je potreboval pomoč. Novogoriška policista sta na kraju našla slovenskega taksista, ki je krvavel po vratu, napadel pa naj bi ga tuji državljan, ki je še vedno sedel v bližnjem taksiju. Ko sta ga policista pozvala, naj izstopi in se uleže na tla, ju je ta napadel z nožem, zato sta ga policista ustrelila v spodnji del noge, mu orožje vzela in ga odpeljala v bolnišnico. Napadeni policist je bil v intervenciji lažje poškodovan.

Ob prihodu na kraj dogodka sta policista moškega v vozilu, za katerega sta ugotovila, da je tujec, v angleščini pozvala, naj izstopi in se uleže na tla. Ker sta ocenila, da gre za nevarno situacijo, sta postopek varovala s službeno pištolo, so sporočili z novogoriške policijske uprave.

Osumljenec se je na pozive odzval z grožnjami, nato pa z nožem v roki stekel proti enemu izmed policistov. Ta je najprej izstrelil opozorilni strel v zrak, ker pa se osumljenec ni ustavil, ga je ustrelil v spodnji del noge. S tem ga je onesposobil, policista pa sta mu odvzela nož.

Zdravniško oskrbo potreboval tudi napadeni policist

Osumljenca sta nato odpeljala v šempetrsko bolnišnico, kjer je ostal v zdravniški oskrbi in pod policijskim nadzorom, saj je bilo zoper njega odrejeno pridržanje. Napadeni policist se je v intervenciji lažje telesno poškodoval, zato je bil tudi on zdravniško oskrbljen.

Osumljenca so operirali v Splošni bolnišnici Dr. Franca Derganca Nova Gorica. Zdravniško oskrbo so nudili tudi napadenemu policistu. Foto: Ana Kovač

Kot poročajo z novogoriške policijske uprave, naj bi šlo za državljana Iraka, vendar se njegovi osebni podatki, izvor in njegov status v državah EU še preverjajo.

"Policist je strelno orožje uporabil strokovno in zakonito"

Novogoriški kriminalisti vodijo predkazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe, povzročene z nevarnim orodjem na škodo voznika po in kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti.

O dogodku sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik OS Nova Gorica in dežurna okrožna državna tožilka ODT Nova Gorica.

"Po do sedaj zbranih podatkih je policist strelno orožje uporabil strokovno in zakonito. Kot je običajno v takih primerih, bo generalna direktorica Policije imenovala komisijo, ki bo še dodatno preverila okoliščine uporabe prisilnega sredstva," so zapisali na Policijski upravi Nova Gorica.

