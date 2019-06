Bobnarjeva ob dnevu policije opozorila na veliko obremenjenost zaposlenih #video

Na Policijski akademiji v Tacnu so se z osrednjo slovesnostjo ob 27. juniju, dnevu policije, ponovno spomnili na prelomne dogodke v letih 1989-1991 in na vlogo tedanje milice pri osamosvajanju domovine, so zapisali na spletni strani ministrstva za notranje zadeve.

"Ob svojem prazniku se spominjamo tudi vseh padlih in ranjenih policistov, ki so obranili sanje slovenskega naroda o lastni državi," je povedala Bobnarjeva. Da slovenske policistke in policisti vedo, kaj je čast, so po njenih besedah dokazali takrat in dokazujejo tudi danes.

Policisti so vse bolj obremenjeni

Foto: Ana Kovač Kot je opomnila direktorica, pa so v zadnjem času policistke in policisti vse bolj obremenjeni in v marsikateri enoti že na skrajnem robu svojih zmogljivosti. Še dodatno jim že leta veliko energije jemlje skrb za varovanje meje kot ena glavnih nalog, ki nam jih je naložila država in pri kateri moramo ves čas upoštevati tako vidik zagotavljanja varnosti kot tudi humanitarni vidik.

Obenem je tudi poudarila, da je prav delo v zahtevnih razmerah tisto, ki zelo jasno razkriva lastnosti in vrednote zaposlenih. "Vsi, ki delamo v policiji, vemo, da je biti policist več kot služba. Policijo ves čas nosimo s seboj. Tudi v prostem času je ves čas prisotna ta zavezanost dobremu in skrbi za drugega," je poudarila.

Minister Poklukar: Vlada je znatno izboljšala materialni položaj policistk in policistov

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar pa je v svojem nagovoru izpostavil, da ministrstvo letos razpolaga z zgodovinsko najvišjim proračunom. Po dolgih letih finančne krize in nedohranjenosti sistema notranje varnosti proračunska sredstva v višini 395 milijonov evrov in dodatnih 15 milijonov evrov za varovanje schengenske meje "dajejo bistveno večje možnosti modernizacije in njenega razvoja".

Foto: Gregor Pavšič

Poklukar se zaveda, da se policija spoprijema s pomanjkanjem policistov, vendar pa kadrovski manko po njegovih besedah ni nastal čez noč "in tukaj je potreben čas". Kot je zatrdil minister, pa je vlada "znatno izboljšala materialni položaj policistk in policistov, tudi s pomočjo socialnih partnerjev".

Izpostavil je potrebo po posodobitvi zakonodaje, saj "policija v digitalni dobi potrebuje takšna pooblastila in orodja, da lahko z njimi tudi ukrepa". Tudi sam je poudaril, da je Slovenija varna država in da policiji zaupa "kot minister in kot državljan".

Na osrednji slovesnosti sta generalna direktorica policije in minister za notranje zadeve podelila tudi najvišja priznanja policije. Še pred tem sta se delegaciji ministrstva in Združenja Sever poklonili policistom, ki so izgubili življenje pri opravljanju policijskih nalog.