Šarec po ugrabitvi: Nacionalnovarnostni sistem deluje

Premier Marjan Šarec je v odzivu na pozive po zaščiti meja pred ilegalnimi migracijami zagotovil, da nacionalnovarnostni sistem deluje. V njegovem kabinetu pa so dodali, da so bili ustrezni ukrepi sprejeti in se izvajajo, zato v tem trenutku ni potrebe po sklicu Sveta za nacionalno varnost.

Kot smo poročali so v sredo tuji osumljenci v Beli krajini ugrabili 79-letnika iz Novega mesta in ga v prtljažniku zvezanega odpeljali proti italijanski meji. Kot je za Siol.net dejala njegova hči naj bi njenega očeta ugrabili trije neznanci med delom v vinogradu.

Pred tem so mu ukradli ključe njegovega avtomobila in zidanice, nato pa se odpeljali proti italijanski meji. Ugrabitelje so kasneje, po skupni akciji slovenskih in italijanskih policistov, prijeli. Aktivirali so vse svoje enote in tudi helikopter.

Ker so ugrabitelji v Slovenijo prišli nezakonito, se vrstijo iz nekaterih strank in civilnih iniciativ pozivi k boljši zaščiti meje s Hrvaško, ki bi preprečila nezakonite migracije. V SDS so zahtevali tudi takojšen sklic seje Sveta za nacionalno varnost.

Vlada zagotovila dodatnih 15 milijonov evrov

Premier Marjan Šarec se je na dogajanje odzval v izjavi za medije ob neformalnem srečanju voditeljev držav članic EU v romunskem Sibiuu. Poudaril je, da se ukrepi za varovanje meje sprejemajo. Spomnil je, da je vlada zagotovila dodatnih 15 milijonov evrov za varovanje schengenske meje. Pred dnevi so aktivirali posebno enoto policije in za pomoč zaprosili tudi vojsko. Tečejo pa tudi naročila za dodatno panelno ograjo.

Foto: STA "Naš predlog znotraj Evropske unije, ki smo ga že večkrat poudarili, je da bi moral Frontex nujno začeti varovati zunanjo mejo Evropske unije. To pa je meja med Hrvaško in Srbijo ter Hrvaško in Bosno in Hercegovino. To bi bil še dodaten ukrep, ki bi bil zelo dobrodošel pri soočanju s temi migracijami." Ocenil je, da se to še ni zgodilo, ker "Evropska unija ni vedno dovolj učinkovita pri svojih odločitvah".

Šarec je zagotovil, da sistem deluje in da tudi pri sredinem primeru ne vidi nobenih manjkov ukrepov s strani policije. Spomnil je namreč, da so bili ti migranti že enkrat prijeti.

Nihče pa ne zanika, da migracije so, je dodal. "Treba je povedati, da to ni primerljivo z letom 2015, kjer so bili ljudje v teh kolonah popolnoma nekaj drugega. Danes gre za organizirane tihotapske združbe, za ilegalne migrante. Slovenska policija deluje in ukrepa v skladu s svojimi pooblastili," je dejal premier.

Šarec dogajanje vidi v luči prihajajočih evropskih volitev

Dodal je, da bo v prihodnje treba razmisliti o pravi politiki glede migracij, tako leva kot desna politika sta po njegovih besedah ekstrem. "Prava pot je samo sredinska pot," je dodal.

Šarec je hkrati poudaril, da je tik pred evropskimi volitvami na dogajanje treba gledati v tej luči: "Vemo, da se nahajamo tik pred evropskimi volitvami, da nekatere stranke rade uporabljajo to tematiko in tudi za soboto so že sklicani neki shodi. Zadeve se odvijajo kar precej hitro, če me razumete."