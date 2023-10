Pri tem delodajalcu si lahko vzamejo tudi do šest mesecev "dopusta"

Oglasno sporočilo

Si predstavljate, da greste za šest mesecev na počitnice, v tem času pa vas nič ne skrbi, ali vas bo delovno mesto počakalo ali ne, ker veste, da vas bo. Takšna praksa je v tujini že precej pogosta in znana kot sabbatical ali sobotno leto, v Sloveniji pa je Hofer med redkimi podjetji, ki zaposlenim omogoča takšno izkušnjo. In to vsem, ki so pri podjetju zaposleni več kot pet let.

Do danes je možnost daljšega dopusta pri Hoferju izkoristilo že skoraj sto sodelavk in sodelavcev. Foto: Hofer

"Dragocenega časa z družino se ne da kupiti"

Med zaposlenimi, ki so na sabbatical že šli, je tudi prodajalka Zada, ki je pri Hoferju od leta 2010. Dvomesečno odsotnost je izkoristila za preživljanje kakovostnega časa z vnučkom, z možem pa sta obiskala tudi svoji družini v Bosni.

"To sta bila dva čudovita meseca. Zadovoljna sem, da Hofer ponuja možnost, da si lahko po petih letih trdega dela vzamemo sabbatical. Tako sem se lahko popolnoma posvetila svoji družini in z njo doživela lepe trenutke ter ustvarjala krasne spomine," je povedala Zada in dodala: "Dragocenega časa, ki sem ga preživela z možem, otroki in vnučkom, se ne da kupiti."

To ugodnost lahko izkoristijo prav vsi

Sabbatical je ena od številnih ugodnosti za zaposlene pri Hoferju. Do danes je to možnost daljšega dopusta izkoristilo že skoraj sto sodelavk in sodelavcev, ki prihajajo z vseh treh področij dela - trgovine, logistike in uprave, in sicer ne glede na naziv delovnega mesta.

Sodelavke in sodelavci pri Hoferju se največkrat odločajo za trimesečno odsotnost, v tem času pa vso pozornost posvetijo njim pomembnim področjem, kot so dokončanje študija, potovanje, gradnja hiše, čas z družino, prostovoljstvo ipd.

Čas za polnjenje baterij

Nina, ki je del upravnega dela družine Hofer, je lani svoj trimesečni sabbatical zaokrožila z zelo poučno izkušnjo. Na poletnem oddihu v Izoli je bila spremljevalka dekleta z mišično distrofijo, saj je njena primarna spremljevalka zbolela. Tako je stkala novo srčno prijateljstvo, to doživetje pa jo je tudi spomnilo, kako pomembno je živeti življenje vsak posamezen dan. "Trije meseci, tri potovanja, nova spoznanja, predvsem pa nove moči, ki sem si jih nabrala, da se bom lahkotneje podala novim zmagam naproti," je povedala ob vrnitvi v službo.

Nina je tri mesece izkoristila tudi za tri potovanja. Foto: Hofer

Hofer ob vseh delovnih pogojih in ugodnostih, ki jih ponuja zaposlenim, potrjuje sloves zanesljivega delodajalca, ki svojim sodelavkam in sodelavcem ponuja nadpovprečno visoko plačilo v panogi. Letos je tako povišal plače vseh zaposlenih, prav tako regres, božičnico, nadomestilo za malico, vplačilo v drugi pokojninski steber, priporočila, razširil solidarnostno pomoč itd. Vsi zaposleni so tako junija prejeli 1.800 evrov regresa, tudi tisti, ki so v tem letu izkoristili sabbatical.



