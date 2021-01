Pri Petrinji na Hrvaškem danes znova zmeren potres

Pred današnjim zmernim potresom je evropski mediteranski potresni center (EMSC) sporočil, da so na območju Siško-moslavške županije tudi preteklo noč zabeležili nekaj šibkejših potresnih sunkov, med katerimi je imel najmočnejši magnitudo 2,1, piše STA.

Prebivalci Siško-moslavške županije so zaradi številnih potresov v zadnjih več kot dveh tednih še vedno zaskrbljeni in prestrašeni. Številni se bojijo novega močnega potresnega sunka, kot je bil tisti z magnitudo 6,2 29. decembra, ko je umrlo sedem ljudi. Poleg humanitarne pomoči, ki prihaja iz vseh delov Hrvaške in tudi iz tujine, so prebivalcem na voljo tudi ekipe za psihološko pomoč.

Prihaja še mrzli val

Hrvaški meteorologi napovedujejo, da bo območje Siško-moslavške županije konec tedna in v začetku prihodnjega tedna zajel mrzli val z jutranjimi temperaturami, ki bodo tudi do minus 11 stopinj Celzija. Hrvaške oblasti poskušajo pospešeno zagotoviti bivalne zabojnike in mobilne hiške za čim več družin, ki ne želijo zapustiti svojih porušenih kmetij. Žrtvam potresa delijo tudi dodatne grelce, spalne vreče in odeje.

Do srede zvečer je bila škoda na objektih zaradi potresa prijavljena na 33.602 objektih, je sporočila Siško-moslavška županija. Strokovnjaki, ki so doslej pregledali 15.647 stanovanjskih in gospodarskih objektov, so ocenili, da je v celoti neuporabnih skoraj 2.300 poslopij, še piše STA.

