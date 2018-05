Previdno: z začetkom turistične sezone na delu vse več žeparjev Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0 termometer Avtor: Aleksander Kolednik

Foto: policija

S postopnim začetkom turistične sezone, ki vrhunec sicer doseže julija in avgusta, se predvsem v večjih turističnih središčih in mestih začne pojavljati tudi žeparstvo in druge priložnostne tatvine. Da na dopustu ne boste imeli nevšečnosti, pazite na svoje osebne predmete, opozarjata policija in zavod Turizem Ljubljana.