Previdno pred naleti: pred Karavankami nič več prostora

Zaradi praznikov v sosednji Avstriji danes do 22. ure velja omejitev oziroma prepoved tovornega prometa, so sporočili gorenjski policisti. Ker so počivališča v smeri Karavank povsem zasedena, policisti tovorna vozila preusmerjajo nazaj proti Ljubljani.

Omejitev oziroma prepoved vožnje za tovorni promet, ki bo zaradi praznikov v Avstriji veljala danes do 22. ure, je poskrbela za povsem polna počivališča v smeri Karavank. Policisti zato tovorna vozila preusmerjajo nazaj proti Ljubljani in bodo to počeli do večerne sprostitve prometa.

Pazite na hitrost in varnostno razdaljo

"V kolikor bo po sprostitvi prometa nastal zastoj na koncu avtoceste, bo omejitev hitrosti pred Karavankami zmanjšana. Opozarjamo na veliko previdnost in še večjo pozornost, prilagojeno hitrost vožnje ter večjo varnostno razdaljo. Najbolj nevaren del zastoja je 'rep' kolone in tam so trčenja običajno tudi najbolj silovita," je še opozoril Bojan Kos s Policijske uprave Kranj.