Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kljub veliki angažiranosti policistov pred Karavankami še vedno ostaja dolg zastoj. Kot poročajo policisti, so bili samo v zadnji uri na kontrolni točki preverjeni potniki v 210 osebnih in v okoli 40 tovornih vozilih. Ob tem veliko časa vzame kontrola avtobusov.

"Samo danes je bilo poleg rednega dela na Karavankah opravljenih že okoli tri tisoč kontrol tranzitnega prometa in izdanih 50 karantenskih odločb. Kar se osebnega prometa tiče, vozniki na kontrolni točki poročajo o okoli triurnem čakanju za prehod meje. Policisti se bodo še naprej trudili delati maksimalno hitro in učinkovito," so sporočili.

Stanje na cestah:

Mejni prehodi: