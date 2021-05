Tako gradijo karavanški predor #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koronavirus, vdori vode, težave z razumevanjem tujih jezikov, eksplozivni plin metan … Izzivov, s katerimi se tako turški kot slovenski delavci in inženirji spopadajo pri gradnji drugega tunela Karavanškega predora, ni malo. Kako je danes videti prvih dobrih 800 metrov predora s slovenske strani, smo preverili na gradbišču.

Nadzornik Željko Sternad Foto: Ana Kovač "Pri gradnji predora dela od 20 do 25 delavcev v posamezni izmeni, ta traja 12 ur. Delamo pa 24 ur na dan, tudi za božič in ramadan," med ogledom prvih 860 metrov slovenskega dela druge cevi karavanškega predora razloži nadzornik Željko Sternad. Na slovenski strani je treba zgraditi še več kot 2,5 kilometra, kar naj bi se zgodilo po načrtih v prihodnjih letih. Gradnja predora za zdaj sicer ne zamuja.

"Večinoma vrtamo in miniramo," metode gradnje predora pojasni Željko Sternad. Foto: Ana Kovač

Vrtanje in miniranje

"Večinoma vrtamo in miniramo. Miniramo tudi po večkrat na dan, po navadi od dvakrat do trikrat," metode gradnje predora pojasni Sternad, ki sicer doda, da v primerih bolj zdrobljene kamnine uporabljajo bolj klasične metode, kot je kopanje s stroji. Poškodb in nesreč pri delu ni bilo.

Poškodb in nesreč pri delu ni bilo. Foto: Ana Kovač

Težave z metanom

Od avgusta lani, ko se je gradnja uradno začela, so se izvajalci spopadali s številnimi težavami. "Izvajanje del sicer poteka dobro, seveda so pomanjkljivosti, ki jih sproti odpravljamo," pojasni Sternad. Večina težav je povezana s podgrajevanjem predora in vrtanjem odprtin, po besedah Sternada gre za čisto operativne stvari. "Zdaj sicer prihajamo na težavnejši del območja, kjer bo gradnjo oviral trši material. Pričakujemo pa tudi več težav z metanom," poudari Sternad.

Večina operativnih težav je povezanih s podgrajevanjem predora in vrtanjem odprtin. Foto: Ana Kovač

Koronavirus in vdori vode

"Imeli smo precejšnje težave zaradi koronavirusa," največjo težavo pri gradnji do zdaj razloži Sternad. Del turških delavcev, ki živijo v bližnjem naselju, je zbolel in tudi prebolel koronavirus. "Zato smo imeli dolgo časa tedensko testiranje," je pojasnil Strnad, ki se je sam že cepil. Novih primerov obolenj že dolgo časa več nimajo.

Veliko težav jim je povzročila tudi voda. "Ne gre pa za nič nepričakovanega, dogajanje smo predvideli že v fazi načrtovanja in se uspešno spopadamo z vsakodnevnim dogajanjem," pravi. Vdorno vodo usmerjajo iz predora v čistilno napravo in jo spustijo nazaj v okolje.

Veliko težav pri gradnji povzroča voda. Foto: Ana Kovač

Od Turčije do Avstrije

"Neznanje angleščine pri turških kolegih je bilo na začetku precejšnja ovira, ampak smo zmogli," še eno težavo pri gradnji navaja Sternad, ki ob tem poudari, da se je marsikateri turški delavec že naučil kar nekaj slovenščine. Strnad sicer upa, da se bodo čim prej srečali z avstrijskimi kolegi, ki bodo slovensko mejo dosegli verjetno sredi poletja letos. "Tako da nas bodo Avstrijci vseeno čakali kar nekaj časa," še doda Sternad.

Neznanje angleščine pri turških kolegih je bilo na začetku za Slovence precejšnja ovira. Foto: Ana Kovač