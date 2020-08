Turki samozavestni: druga cev Karavank bo končana pred rokom #video

Danes je turška družba začela izkop za gradnjo druge cevi karavanškega predora, ki bo predvidoma za promet odprta maja 2025. Na gradbišču sta si začetek del ogledala tudi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec in predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak, ki sta bila vesela, da so se dela le začela. Celoten projekt bo stal 98,5 milijona evrov, Vrtovec in Hajdinjak pa si želita, da bi bil projekt končan v prvotnem finančnem okviru in brez dodatnih aneksov.

Izkop se začenja več kot dve leti in pol po tem, ko je Dars z razpisom začel iskati izvajalca del. Avstrijci so po pravnomočno sklenjenem postopku javnega naročanja izbranega izvajalca v delo uvedli septembra 2018, na slovenski strani pa je izbor zaradi pritožb neizbranih izvajalcev postal pravnomočen šele 22. januarja letos. Dars je s turško družbo Cengiz pogodbo v vrednosti 98,5 milijona evrov podpisal 30. januarja.

Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec in predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak sta se ob začetku del pogovarjala s turškimi izvajalci del. Oba si želita boljšega sodelovanja s slovenskimi podizvajalci, ki bodo dela opravljali predvsem pred predorom in na gradbišču. Foto: Gašper Pirman

Turki prepričani, da bodo dela končali še prej

Res je, da morajo Avstrijci izkopati daljši predor, a so do zdaj izkopali že tri kilometre. A zaostanek za Avstrijci - kot pravi Tako so danes slavnostno začeli izkop druge cevi karavanškega predora, ki bo končana do maja 2025. Foto: Gašper Pirman Hajdinjak z njimi sodelujejo odlično - ne bo prinesel težav v prihodnje. To je potrdil tudi Asim Cengiz, član Cengizove uprave. "Prepričan sem, da bomo končali znotraj cene, ki smo jo dali, torej nekaj manj kot 100 milijonov evrov. Glede časovnice ste lahko kar mirni, dela namerava Cengiz končati pred letom 2025," je napovedal Cengiz.

"Želim, da se dela opravljajo učinkovito, hitro, zlasti pa varno in da je poskrbljeno za varnost delavcev, ki prihajajo od daleč," je ob ogledu gradbišča, kjer so v sredo začeli izkop druge cevi predora Karavanke, dejal minister.

"Danes je ne le velik dogodek za Slovenijo, ampak za celotno logistiko, tudi za sosednje države. Že dolgo namreč čakamo to našo drugo cev predora, medtem ko so Avstrijci že globoko v Karavankah," je sklenil Vrtovec.

Skupna dolžina vzhodne predorske cevi bo znašala 7.948 metrov, od tega bo slovenska dolga 3.546 metrov. Gre za 3.446 metrov podzemne gradnje in sto metrov galerije. V slovenskem delu predora bodo zgradili 12 prečnikov in štiri odstavne niše, vsaka bo dolga 112,5 metra.

Za zdaj na gradbišču 43 turških delavcev

Dela v predoru so se zaradi epidemije koronavirusa začela z nekajmesečno zamudo, a na gradbišču je danes 43 turških delavcev. Ko bodo dela v polnem zagonu, bo delalo do 150 turških delavcev, dela v predoru bodo potekala 24 ur na dan. Vrtovec si želi, da bi pri projektu sodelovalo tudi čim več slovenskih podizvajalcev, o čemer se je na kratko pogovarjal tudi s Cengizovimi predstavniki. Turškemu gradbincu se je minister ob tem zahvalil za to, da mu je tudi v koronakrizi uspelo zagotoviti delavce in vso mehanizacijo za gradnjo.

Stroji turškega izvajalca Cengiz so že od julija na gradbišču, kjer so pripravljali vse potrebno za začetek del. Turki so samozavestni, da bodo delo končali brez dodatnih aneksov in pred predvidenim rokom. Foto: Gašper Pirman