Pretresljiva zgodba s pediatrične klinike: triletnik več dni sam na intenzivni negi?

Kot je pojasnila, je na pediatrično kliniko pripeljala svojega sina, pri čemer jo je "tokratna hospitalizacija zabolela, kot še nobena". Na oddelek, kjer je bil nastanjen njen sin, so iz intenzivne nege pripeljali triletnega fantka Jošta. "Vidim, da je sam. Si mislim, saj pridejo starši. Mine že kar nekaj časa, ko vprašam sestro, kje so starši, ker želi Jošt iz postelje in na stranišče," zapis začne mamica in nadaljuje: "Sestra mi pravi, da je že od nedelje sam. Kako sam? Ali nima staršev?" Sestra ji odgovori, da ima, ampak dečka še niso obiskali.

"Bolnišnica ni vrtec, da otroka pustiš in greš"

Mamico, ki je zgodbo objavila, je to močno pretreslo. Kot je zapisala, sta v nekem trenutku dečkova starša le prišla. Zdravnica jima je povedala, kakšno je stanje otroka, in mamo vprašala, ali bo z dečkom ostala v bolnišnici. Ta naj bi zdravnici odgovorila, da ne more, ker ima nujne opravke. "Poskušala sem si razložiti, kaj je v ozadju, morda sta oba bolna, morda imajo dojenčka, poskušala sem si razložiti brez obsojanj, zakaj vsaj enega ni ob njem," je zapisala.

In nadaljevala: "Po obisku sem ostala še bolj zgrožena, jezna, žalostna. Jošta sta (starša, op. p.) dala v posteljico, da zaspi, in ušla. Otrok je takoj, ko je začutil, da sta šla, neutolažljivo jokal. Kako? Kako? Kako imaš srce pustiti otroka in priti šele naslednji dan. In ne ni izgovor nujen opravek. Ali je bil že v nedeljo? Pa včeraj? Bolnišnica ni vrtec, da ga pustiš in greš. Otrok potrebuje ljubezen, občutek, da ni sam v vsej tej zdravstveni oskrbi in med zanj tujci," je ogorčeno nadaljevala mamica.

Z njim bi morala biti bolnišnica vzgojiteljica

Pojasnila je, da je otroku "na vse načine poskušala olajšati otroško bolečino". "Ko je bil žejen, sem mu dala za piti. Ko je stokal, kako ga boli, sem poklicala sestro. Ko je želel na stranišče, sem ga peljala. Ko je želel jesti, sem mu ponudila hrano. Skupaj smo brali knjige in se, kolikor je šlo, igrali. In ne, ni bilo enostavno," je zapisala in dodala, da se s tem zapisom ne želi izpostavljati, kako dobra je, ampak bi to storila vsaka mama, "ki ima srce in bi se znašla v takšni situaciji".

V nadaljevanju je zapisala, da je zvečer sestro vprašala, ali so starši kaj poklicali. Odgovorila naj bi ji, da niso, ker je že čas za spanje. "Ura je polnoč, ko tole pišem, in Jošt se je poleg mojega Jakija že zbujal. Ja, mama, jaz sem ga šla potolažit in pokrit. Nikoli nisem marala vzbujati občutka krivde, a tebi mama to želim. Ker te je otrok potreboval. Sprašujem se, kaj bi bilo, če bi bil otrok v sobi sam? Bi ga sestre pustile? Ne da mi miru, zato vprašam sestro, zakaj to dovolijo? Kako je lahko tako majhen otrok sam? Odgovor je, da bi v takem primeru z njim morala biti bolnišnica vzgojiteljica, a ne ve, kje je," je še dodala in sklenila: "Draga mamica, jutri ko opraviš vse opravke, pa ne pozabi priti na obisk. Jošt te bo neizmerno vesel, ker v njegovih očeh in v očeh vseh naših otrok smo nezamenljive."

Na ljubljansko pediatrično kliniko smo naslovili vprašanja, ali so z omenjenim primerom seznanjeni, kako imajo urejeno spremstvo otrok, ki so sprejeti v bolnišnico oziroma na intenzivno nego, ter kako poskrbijo za otroke, ki ostanejo sami. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.