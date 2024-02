Deček kot prvi ozdravljen redkega možganskega tumorja

Belgijski deček Lucas je prvi otrok na svetu, ki so ga ozdravili glioma možganskega debla, je v torek poročala francoska tiskovna agencija AFP. Omenjeni tumor s polnim imenom difuzni intrinzični pontinski gliom (DIPG) letno prizadene približno 300 otrok v ZDA in do sto v Franciji. Večina jih ne preživi niti prvega leta po diagnozi.

Lucasu so tumor DIPG diagnosticirali pred sedmimi leti, ko je bil star šest let. Njegova družina se je nato v Franciji pridružila programu BIOMEDE, v okviru katerega raziskujejo morebitna nova zdravila za DIPG. Lucas se je od samega začetka dobro odzival na zdravilo everolimus, ki so mu ga dodelili naključno.

Danes o njegovem tumorju ni več sledu, s čimer je Lucas po besedah zdravnika Jacquesa Grilla, vodje programa za možganske tumorje v centru Gustave Roussy v Parizu, premagal vse možnosti, ki so mu jih pripisali. "V seriji slikanj z magnetno resonanco sem opazoval, kako je tumor popolnoma izginil," je dejal Grill in dodal, da na svetu ne pozna podobnega primera.

Kljub temu so obeti za otroke s tumorjem DIPG še vedno klavrni, saj jih večina ne preživi niti enega leta po diagnozi, dve leti pozneje pa jih je živih le še okoli deset odstotkov. Zakaj si je Lucas popolnoma opomogel in kako bi lahko njegov primer doprinesel k nadaljnjim raziskavam na tem področju, še ni povsem znano.

Tudi sedem drugih otrok v raziskavi se je uspešno odzvalo na dodeljena zdravila, vendar je le Lucasov tumor popolnoma izginil. Razlog za to, da so se nekateri otroci odzvali na zdravila, drugi pa ne, naj bi bil v bioloških posebnostih posameznih tumorjev.

Razlog verjetno v genomu tumorja

"Lucasov tumor je imel izjemno redko mutacijo, zaradi katere so bile njegove celice po našem mnenju veliko bolj občutljive na zdravilo," je pojasnil Grill.

Po besedah raziskovalke Marie-Anne Debily bodo Lucasove genske razlike, zaradi katerih je bil njegov organizem dovzetnejši za zdravljenje, poskušali umetno reproducirati. Če bo to uspelo, bo naslednji korak iskanje zdravila, ki bo imelo enak učinek na tumorske celice kot te razlike. A pot do tja je še zelo dolga, je dodala.

Mednarodni dan boja proti otroškemu raku obeležujemo 15. februarja vsako leto. Svetovno kampanjo ozaveščanja o tej bolezni v otroštvu in mladosti je leta 2002 ustanovila mednarodna organizacija International Childhood Cancer Day, ki se zavzema za napredno zdravljenje in oskrbo ter spodbuja k večjemu razumevanju težav, s katerimi se srečujejo družine otrok in mladostnikov med zdravljenjem in po njem.

Za različnimi oblikami raka v Sloveniji letno zboli približno 80 otrok in mladostnikov, je razvidno s spletne strani Junaki 3. nadstropja.