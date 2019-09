Preprodaja vstopnic: 18 jih je prodajal za pet tisoč evrov

Po zmagi slovenskih odbojkarjev nad Rusi so se na spletu že pojavile vstopnice za četrtkovo polfinalno tekmo s Poljsko. Posameznik je osemnajst vstopnic prodajal za kar pet tisoč evrov. Preprodajalcem grozi do sedem tisoč evrov globe.

Kot smo pisali v članku Najbolj vroče vprašanje: v sredo boj za vstopnice, je Slovenijo zajela prava odbojkarska evforija, navijači pa sprašujejo, kako do vstopnic. Prodajo so namreč v ponedeljek zvečer zaustavili, saj so zaznali veliko povpraševanje poljskih navijačev, ki so po zmagi nad Nemčijo že pred koncem tekme Slovenija : Rusija vedeli, da jih čaka pot v Ljubljano. Vstopnice bodo ponovno začeli prodajati v sredo.

Na spletu so se medtem že pojavili prvi preprodajalci vstopnic. Eden od njih je tako danes na spletnem portalu Bolha.com objavil oglas, v katerem je za komplet osemnajstih vstopnic želel pet tisoč evrov, posamične pa je prodajal po 300 evrov. Cena vstopnic se pri uradnem prodajalcu sicer giblje od 18 do 30 evrov (70 evrov za VIP-ložo).

Oglas so na Bolha.com odstranili, saj preprodaja vstopnic ni dovoljena.

Še več oglasov lahko pričakujemo od srede naprej, ko bodo uradni ponudniki ponovno začeli prodajati vstopnice. Pričakuje se, da bodo hitro razprodane, nato pa se bo del vstopnic pojavil na črnem trgu. Foto: zajem zaslona

Če ne utegneš na tekmo, vstopnico lahko prodaš

S policije so nam sporočili, da sama preprodaja vstopnic ni kaznivo dejanje, ki bi terjalo njihovo obravnavo.

Preprodajalci kršijo davčne predpise. Kot nam je sporočil Stojan Glavač iz Finančne uprave RS (Furs), je preprodaja dovoljena, če fizična oseba kupi vstopnico z namenom ogleda tekme, potem pa to vstopnico proda naprej zato, ker si tekme ne more ogledati.

"Če pa fizična oseba nakupi vstopnice z namenom preprodaje oziroma zaslužka, potem pa je zadeva z davčnega vidika vsekakor sporna," pravi Glavač. Če posameznik kupi več vstopnic z namenom preprodaje in ustvarjanja dobička, gre za opravljanje dejavnosti. Če dejavnosti nima registrirane, opravlja delo na črno, pravi Glavač. Globa je v tem primeru od 1.000 do 7.000 evrov, še dodaja.

Oglobljen je lahko tudi kupec vstopnice, če ve, da gre za preprodajo, saj s tem preprodajalcu omogoča delo na črno, kar je prav tako prepovedano.

Črni trg zacveti ob večjih dogodkih

Preprodaja vstopnic se vedno pojavi ob večjih dogodkih, ko so tekme razprodane. Takšno je bilo na primer evropsko prvenstvo v košarki, ki je leta 2013 potekalo v Sloveniji, in pa tekme Lige prvakov v nogometu pred leti, ko so v tem tekmovanju igrali nogometaši Maribora.

V preteklosti so se v Sloveniji občasno pojavile tudi ponarejene vstopnice. V tem primeru gre za kaznivo dejanje goljufije, za katero je predvidena denarna kazen ali zapor do enega leta.