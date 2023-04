Premierju Golobu bo svetoval tudi Dušan Mramor

Na današnji seji strateškega sveta bosta poleg Dušana Mramorja sodelovala še dva nova člana: Mejra Festić, nekdanja viceguvernerka Banke Slovenije, in Mitja Čok, predavatelj s področja javnih financ na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, poroča necenzurirano.si.

V zadnjem pogovoru za Mladino je Mramor ocenil, da "bi pri tako negotovem stanju, v kakršnem smo zdaj, sam vse predlagane reforme zamrznil".

Na vprašanje, kako bi kot finančni minister ravnal ob trenutnih razmerah, pa je med drugim dejal, da bi "sestavil skupine, ki bi zelo jasno analizirale stanje in pripravile scenarije".

"Izredno pomembno je tudi, da čim prej črtajo temeljno predpostavko, iz katere očitno izhajajo: da lahko težave posameznih področij rešuješ samo z denarjem. To se ne da! Treba je analizirati področja, prevetriti organizacijo, kadre, predpise," je med drugim še izpostavil Mramor.

Svetu predseduje Maja Bednaš, direktorica vladnega urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Foto: STA

Večmilijardni primanjkljaji že tri zaporedna leta

Med glavnimi cilji strateškega sveta je priprava strožjih pravil za javne finance, da bi se izognili postopku zaradi presežnega primanjkljaja. Prihodnje leto bo odmrznjeno fiskalno pravilo, orjaški primanjkljaji kot pretekla leta ne bodo več dovoljeni, pa navaja portal MMC.

Javni dolg je lani znašal 70 odstotkov BDP, kar nas uvršča med zmerno zadolžene članice, čeprav se je lani dolg nominalno povečal za 2,5 milijarde, skupaj na dobrih 41 milijard evrov. Za obresti je šlo skoraj 650 milijonov, enako kot leto pred tem. Izdatki za obresti so se sedem let zniževali, konec lanskega leta se je ta trend ustavil, še navaja portal javne radiotelevizije.

13 članov, ki bodo svetovali Golobu

V svetu, ki premierju svetuje pri oblikovanju reform, javnofinančnih ukrepih, ekonomskih politikah in pripravi proračunskih dokumentov, je tako zdaj 13 članov. Poleg omenjenih treh še:



- ekonomist Velimir Bole,

- nekdanji guverner Banke Slovenije Mitja Gaspari,

- glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Bojan Ivanc,

- nekdanji minister za gospodarstvo Matej Lahovnik, ki je v času zadnje vlade Janeza Janše vodil svetovalno skupino za pripravo protikoronskih paketov ukrepov,

- ekonomist, svetovalec, nekdanji član nadzornega sveta NLB in kandidat SDS za guvernerja Banke Slovenije Igor Masten,

- nekdanji svetovalec za finančna vprašanja pri pogajanjih o vključevanju Slovenije v EU Mojmir Mrak,

- redni profesor in znanstveni svetnik Janez Prašnikar z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani,

- izredni profesor za denar in finance Vasja Rant ter

- posebni svetovalec Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) Žiga Žarnić.