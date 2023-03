Strateški svet bo vladi pomagal pri makroekonomskih vprašanjih

Naloge strateškega sveta so, da za predsednika vlade na področju makroekonomije pripravlja mnenja in strokovne usmeritve.

"V strateškem svetu imamo najboljše ljudi, ki jih Slovenija premore na področju makroekonomije in širših ekonomskih vprašanj," je dejal premier Golob. Izrazil je zadovoljstvo s tem, da je predsedovanje svetu prevzela Maja Bednaš, direktorica urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar).

Premier Robert Golob je prepričan, da bo Bednaševa učinkovito povezovala vladno stran in zunanje strokovnjake.

Golob je pojasnil, da so imeli danes plodno razpravo. "Iz časa kriz, ko so bile javne finance v ozadju, se premikamo v čas po krizi in ponovni uveljavitvi fiskalnih pravil. Zato je toliko bolj pomembno, da se na to pripravimo. Smo v občutljivih časih. Najprej je treba definirati javnofinančni okvir, znotraj katerega se bodo reforme gibale," je opozoril.

Poudaril je še, da je vlado več članov sveta pohvalilo za pretekle ukrepe, predvsem na področju energetike. Hkrati so bili deležni konstruktivne kritike za prihajajoče reforme. "Raje, kot da komuniciramo o konkretnih rešitvah reform, naj najprej definiramo javnofinančni okvir, znotraj katerega se bodo vse reforme tudi gibale. Z velikim veseljem bom tem priporočilom tudi prisluhnil," je napovedal Golob.

Bednaševa je dejala, da je vodenje makroekonomskih politik izjemno pomembno področje, ki zahteva veliko pozornosti. "Čakajo nas reforme, čaka nas priprava proračunskih programskih dokumentov z novimi fiskalnimi pravili. Strateški svet sestavljajo vrhunski strokovnjaki. Verjamem, da bomo skupaj oblikovali dobre, uravnotežene in vzdržne rešitve," je poudarila Bednaševa.

Dodala je, da je pomembno, da njihove predloge slišijo tudi snovalci ekonomskih politik, se nanje odzovejo in jih upoštevajo v nastajajočih dokumentih.