Sekretarja Božiča bodo v petek razrešili s položaja

Golob je v torek za oddajo Preverjeno na POP TV izrazil kritiko ekipi ministrstva za finance z Boštjančičem na čelu, češ da je davčno reformo predstavila slabo in narobe. Zato, kot je dejal, nase prevzema komunikacijo in usmeritve na tem področju.

Božič je nato v sredo zjutraj podal odstopno izjavo, minister Klemen Boštjančič pa je odstop sprejel.

Na ministrstvu zagotovili, da nadaljujejo pripravo prenove davčnega sistema

Na finančnem ministrstvu so sicer v sredinem odzivu poudarili, da je njihova ekipa za zdaj javnosti predstavila šele analizo stanja, časovnico in izhodišča. "Konkretna vsebina nikoli ni bila komunicirana zaradi dejstva, da smo želeli pri snovanju prenove najti soglasje s ključnimi deležniki," so poudarili.

Zagotovili so, da na ministrstvu nadaljujejo pripravo prenove davčnega sistema. Pri tem se bodo trudili bolje pojasniti, kakšne spremembe načrtujejo, in jih približati ljudem.

Finančno ministrstvo je izhodišča za davčne spremembe predstavilo koaliciji in nato javnosti 14. marca. Cilj je preprost, pregleden in razumljiv davčni sistem, v katerem se davki plačujejo glede na ekonomsko moč posameznika, je takrat povedal Boštjančič. Glavne spremembe je napovedal pri dohodnini in obdavčitvi nepremičnin.

Konkretnih rešitev še niso predlagali

Glede sprememb pri dohodnini na ministrstvu predlagajo, da se s ciljem večje enostavnosti preide na sistem neto obdavčitve dohodka, torej sistem davčnih odbitkov namesto obstoječih davčnih olajšav. Konkretnih rešitev še niso predlagali, saj želijo pred tem široko javno razpravo. Božič ob tem ni hotel zagotoviti, da bodo posamezniku prinesle višje neto prihodke.

Golob je medtem v torek dejal, da bodo morale iti spremembe pri dohodnini v smeri, ki bo zmanjšala obremenitev plač in dela, ki bo stimulativna za mlade in visoko izobražene ter bo spodbujala gospodarski razvoj. "Ko bomo to uredili, se lahko posvetimo premoženju," je dejal in dodal, da ne govori o nepremičninah. Te so danes obremenjene z nadomestilom za uporabo stavbnih zemljišč in v ta del se po njegovih besedah ne bodo spuščali.