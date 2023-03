Po premierjevih kritikah odstopil državni sekretar Božič

Golob je v torek za oddajo Preverjeno na POP TV izrazil kritiko ekipe ministrstva za finance z Boštjančičem na čelu, češ da je davčno reformo komunicirala slabo in narobe. Zato – kot je dejal – nase prevzema komunikacijo in usmeritve na tem področju.

V odzivu so danes na finančnem ministrstvu poudarili, da je njihova ekipa za zdaj javnosti predstavila šele analizo stanja, časovnico in izhodišča. "Konkretna vsebina nikoli ni bila komunicirana zaradi dejstva, da smo želeli pri snovanju prenove najti konsenz s ključnimi deležniki," so poudarili.

Boštjančič glavne spremembe napovedal pri dohodnini in obdavčitvi nepremičnin

Zagotovili so, da na ministrstvu nadaljujejo pripravo prenove davčnega sistema. Pri tem se bodo trudili bolje pojasniti, kakšne spremembe načrtujejo, in jih približati ljudem.

Finančno ministrstvo je izhodišča za davčne spremembe predstavilo koaliciji in nato javnosti 14. marca. Cilj je preprost, pregleden in razumljiv davčni sistem, v katerem se davki plačujejo glede na ekonomsko moč posameznika, je takrat povedal Boštjančič. Glavne spremembe je napovedal pri dohodnini in obdavčitvi nepremičnin.

Glede sprememb pri dohodnini na ministrstvu predlagajo, da se s ciljem večje preprostosti preide na sistem neto obdavčitve dohodka, torej sistem davčnih odbitkov namesto obstoječih davčnih olajšav. Konkretnih rešitev še niso predlagali, saj želijo pred tem široko javno razpravo. Božič ob tem ni hotel zagotoviti, da bodo posamezniku prinesle višje neto prihodke.

Golob je medtem v torek dejal, da bodo morale iti spremembe pri dohodnini v smeri, ki bo zmanjšala obremenitev plač in dela, ki bo stimulativna za mlade in visoko izobražene ter bo spodbujala gospodarski razvoj. "Ko bomo to uredili, se lahko posvetimo premoženju," je dejal in dodal, da ne govori o nepremičninah. Te so danes obremenjene z nadomestilom za uporabo stavbnih zemljišč in v ta del se po njegovih besedah ne bodo spuščali.

Zaradi Golobovih napovedi glede davčnih reform presenečeni nekateri koalicijski partnerji

Izjave premierja Roberta Goloba glede usode davčne in drugih reform, ki jih za letos napoveduje vlada, so presenetile, pa tudi nekoliko vznemirile nekatere koalicijske partnerje. V SD so njegove besede po neuradnih informacijah povzročile precejšnje nezadovoljstvo, v Levici menijo, da je treba vztrajati pri predstavljenih izhodiščih davčne reforme.

Vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec je v današnji izjavi za medije dejal, da je samokritika vedno dobrodošla, če pa so bile pri komunikaciji ugotovljene napake, je prav, da se to popravi. "Cilj te koalicije je, da se izvede te pomembne reforme in se jih na najbolj plastičen in natančen način predstavi ljudem, da jih bodo razumeli in sprejeli. Brez konsenza takih reform ni mogoče sprejemati," je dejal. V takšni luči v Levici po njegovih besedah tudi razumejo premierjeve besede.

Glede izhodišč za davčno reformo je Vatovec dejal, da so takšna, kot so bila predstavljena na zadnjem koalicijskem vrhu, dober začetek in je pri njih vredno vztrajati.

V vrstah SD so premierjeve besede po neuradnih informacijah povzročile precejšnje nezadovoljstvo. Vodja poslancev SD Jani Prednik je danes povedal, da v stranki na to temo razprave še niso opravili, zato je ni želel komentirati. O tem, ali pričakuje širšo razpravo znotraj koalicije, je poudaril, da to opravljajo tako na rednih tedenskih srečanjih kot tudi vrhih koalicije, pri čemer pričakuje, da bo tako tudi v prihodnje.

Glede podpore ministru Boštjančiču je dejal, da so poslanci SD v DZ potrdili vlado, v kateri sodeluje tudi finančni minister, zato ima ta tudi zdaj njihovo podporo. O davčni reformi pa je Prednik poudaril, da je v začetnih korakih, kako se bo odvijala, pa bodo videli v prihodnosti.

Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic premierjeve besede razume "izrazito pozitivno" v veliki želji, da vladna koalicija izpelje začrtane reforme. Pritrdil je tudi Golobovim besedam, da morajo vsi skupaj z "normalnimi, resničnimi informacijami znati nagovoriti naše državljanke in državljane, zakaj potrebujemo reforme in kakšen je njihov cilj".

Boštjančič ne namerava odstopiti

Sajovic je zatrdil, da Golobove besede niso zaušnica finančnemu ministru, celotna ministrska ekipa pa da uživa zaupanje največje poslanske skupine.

Na ministrstvu za finance Golobovih izjav za zdaj ne komentirajo, je pa minister Boštjančič za spletne Finance dejal, da ne namerava odstopiti.