Preiskovalna komisija o ugotavljanju nezakonitosti pri projektu C0 za zaprtimi vrati

Nekdanji okoljski minister Jure Leben verjame v strokovnost vseh, ki so izdajali dovoljenja v postopku projekta povezovalnega kanala C0 v Ljubljani. Meni sicer, da bi morala biti presoja vplivov na okolje izvedena, preden se je projekt začel izvajati. V nadaljevanju zaslišanja pred preiskovalno komisijo DZ so sejo zaprli za javnost.

Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 je Lebna povabila na današnje zaslišanje, ker je bil minister za okolje in prostor od septembra 2018 do februarja 2019 v vladi Marjana Šarca. Takrat se je projekt C0 že izvajal, prvo gradbeno dovoljenje je bilo izdano leta 2014, uvedba izvajalca v gradbena dela pa sega v leto 2017.

Na vprašanje predsednice komisije Anje Bah Žibert (SDS), ali bi morala biti v primeru kanala C0 narejena presoja vplivov na okolje, je Leben odvrnil, da so pristojni na Agenciji RS za okolje in ministrstvu zagotovo toliko strokovni, da znajo oceniti, kdaj je kaj potrebno in kdaj ne. "Minister se vsebinsko v te postopke ne sme vtikati," je dejal.

Leben: Verjamem v strokovnost vseh

Sam verjame v strokovnost vseh, ki so izdajali dovoljenja. "Verjamem, da bi pri na primer petih izdanih gradbenih dovoljenjih pri nekom zasvetila lučka, če bi bilo kaj narobe," je dejal. Hkrati pa je dodal: "Za ta projekt bi morala biti celovita presoja vplivov na okolje narejena na začetku, preden se je začel izvajati."

Potrdil je, da je v času svojega ministrovanja naročil notranjo revizijo projekta, ki je po besedah Bah Žibertove pokazala hude nepravilnosti. "Pri tako velikem projektu je prav, da smo naredili revizijo, je pa bilo po mojem mnenju že prepozno, saj se je projekt že izvajal," je dejal. Zanjo se je sicer odločil, ker se je takrat o projektu C0 veliko govorilo.

"To je največ, kar sem lahko naredil," je dejal glede revizije in dodal, da njenih zaključkov ne pozna, saj takrat ni bil več minister. Na splošno pa je prepričan, da morajo ministri za okolje in prostor varovati področje dela, za katero so pristojni. "Tako da je treba vodne vire v Sloveniji varovati, ker je to naša nafta," je dejal.

Razkril je še, da bo glede postopka projekta C0 potekala arbitraža, nakar se je Bah Žibertova odločila zaslišanje nadaljevati za zaprtimi vrati.

Pred komisijo še Simon Zajc in Aleš Prijon

Pred komisijo, ki je prva zaslišanja prvič začela v torek, bosta danes nastopila še nekdanji okoljski minister Simon Zajc in nekdanji državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon. Povabili so tudi nekdanjega okoljskega ministra Uroša Brežana, a se je opravičil.