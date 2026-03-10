V Svobodi delo preiskovalne komisije o kanalu C0 označili za farso

V Gibanju Svoboda zaključke preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji kanala C0 označujejo za farso. Predsednica komisije Anja Bah Žibert, ki je izsledke danes predstavila v prostorih poslanske skupine SDS, pa je po oceni poslanca Lenarta Žavbija zlorabila poslovnik in zakon o parlamentarni preiskavi.

"Zaključek tako imenovane preiskovalne komisije je predsednica naredila kar v poslanski skupini, kar je zelo neobičajno. Dejstvo je, da je to predsednica naredila zato, ker nima večine za sprejem poročila oziroma nima večine za karkoli naprej," je v današnji izjavi za javnost povedal Lenart Žavbi, sicer namestnik člana omenjene preiskovalne komisije.

Po njegovi oceni je Anja Bah Žibert s tem zlorabila poslovnik DZ in zakon o parlamentarni preiskavi. "Ampak to so klasični manevri SDS," je dodal.

Člana preiskovalne komisije iz Svobode - Martin Premk kot član in Žavbi kot njegov namestnik - sta po besedah slednjega na sejah konstruktivno sodelovala, dokler je delo potekalo v mejah normale in stroke. "Sicer se je to zelo hitro končalo," je dejal. Ko so "stvari presegle neko normalno okolje", pa sta s Premkom seje tudi obstruirala oziroma pri vmesnem poročilu glasovala proti.

Cilj preiskovalne komisije je po Žavbijevih besedah nenamerno razkril eden od opozicijskih poslancev, ki je dejal, da je njen edini namen škodovati županu (Ljubljane Zoranu Jankoviću, op. a.). "Vse ostalo je bilo sekundarnega pomena in stroka je bila tukaj zelo vprašljivo upoštevana," je dodal poslanec največje koalicijske stranke.

Premk je medtem izpostavil, da se je skozi zgodovino, ko je neko mesto dobilo kanalizacijo ali pa čistilno napravo, to vedno razumelo kot civilizacijski dosežek. "Tukaj pa smo videli, da eni temu nasprotujejo. Dejansko je bila ta preiskovalna komisija bizarna in obskurna," je še dejal Premk.

Komisija je z delom začela leta 2023 in zaslišala 63 prič. Bah Žibert je med današnjo predstavitvijo dela komisije dejala, da je zoper ministra Bojana Kumra med drugim naznanila sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja in nevestnega dela, sodišče pa da je prijavo tožilstvu posredovalo v obliki kazenske ovadbe. Napovedala je tudi naznanitev dodatnih sumov storitve kaznivih dejanj.

Seršen na očitke Bah Žibert: Komisiji smo predali vso dokumentacijo

Na okoljskem ministrstvu izjavo Bah Žibert, ki Kumru očita zlorabo položaja in nevestno delo, razumejo kot politično motivirano blatenje dobrega imena v predvolilnem času. Državna sekretarka na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen je ob tem poudarila, da so komisiji predali vso dokumentacijo.

Seršen je v današnji izjavi za javnost poudarila, da tako predsednica preiskovalne komisije Bah Žibert (SDS) kot tudi člani komisije vedo, kdo je avtor odločbe ministrstva iz decembra 2023, saj da so do tega podatka prišli lani v okviru zaslišanj. "Prav tako je ministrstvo komisiji predalo vso dokumentacijo o vodenju postopka, s katero razpolagamo," je poudarila državna sekretarka.

Bah Žibert naznanila sum storitve kaznivega dejanja

Po besedah Bah Žibert preiskovalna komisija od Kumra dve leti ni prejela ključnega podatka o tem, kdo je pripravil enega najspornejših sklepov, ki ga je podpisala državna sekretarka Seršen, in sicer da presoja vplivov na okolje pri projektu ni potrebna.

"Ministrstvo ničesar ne skriva, kar predsednica komisije tudi zelo dobro ve. Minister Kumer javno ne more razkriti avtorja odločbe, ker ga k temu zavezuje začasna odredba upravnega sodišča, kar je predsednici komisije tudi zelo dobro znano," je bila jasna Seršen.

"To je izjemen osebni pritisk in izpostavljenost"

Kot je dodala, je bilo prav na primeru zaslišanj v okviru preiskovalne komisije o kanalu C0 jasno, da so bili zaslišani uradniki večkrat izpostavljeni "medijskemu linču in tudi izrazito sugestivnemu načinu zasliševanja, kar predstavlja izjemen osebni pritisk in izpostavljenost, to pa hromi njihovo sposobnost za opravljanje neodvisnega, strokovnega in samostojnega dela".

Po besedah državne sekretarke je ime avtorja odločbe popolnoma nepomembno vprašanje. "Pomembna je vsebina odločbe, ta pa sledi predhodnim sodbam upravnega sodišča iz leta 2023, kar je bilo v okviru zaslišanj pri članih tudi ustrezno in podrobno predstavljeno," je poudarila.

O zakonitosti odločbe ministrstva po pojasnilih Seršen trenutno odloča sodišče, in dokler to ne odloči drugače, ministrstvo po njenih besedah vztraja, da je odločba vsebinsko pravilna in tudi ustrezno in pravilno podpisana.

Janković: Kumer je zaščitil uradnika

Kazenske ovadbe se je na današnji redni tedenski novinarski konferenci dotaknil tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Vsebine sicer ni komentiral, saj je, kot je dejal, Bah Žibert še ni predstavila.

"Očitno to pravico ima in lahko počne karkoli, upam pa, da ima razlog," je povedal. Po njegovih besedah je Kumer zaščitil uradnika, kar je treba spoštovati. V upravnih organih je že tako veliko strahu in pravi vodja je tisti, ki svoje sodelavce zaščiti, sicer si nihče ne upa nič narediti, je prepričan.

Kanal C0 bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo in je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje.