Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
6. 2. 2026,
6.24

Osveženo pred

9 minut

gradnja politika zapleti preiskovalna komisija DZ zaslišanje kanal C0 Robert Golob Robert Golob

Pred preiskovalno komisijo DZ o kanalu C0 premier Golob

Robert Golob | Premier se je v preteklosti zaradi drugih obveznosti večkrat opravičil. | Foto STA

Premier se je v preteklosti zaradi drugih obveznosti večkrat opravičil.

Foto: STA

Člani preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 bodo danes zaslišali predsednika vlade Roberta Goloba.

Komisija od leta 2023 ugotavlja politično in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in suma, da so oziroma so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje.

Doslej je zaslišala več kot 50 prič, tudi ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki je zatrdil, da je kanalizacijski kanal C0 povsem varen, kar po njegovih besedah dokazuje vseh osem izdanih gradbenih dovoljenj. S kanalom bo pitna voda zaščitena za naslednjih 150 let, je dejal pred preiskovalno komisijo.

Komisija bi morala junija lani sprejeti vmesno poročilo, a so ga člani komisije iz vrst Svobode in SD zavrnili, poslancev Levice pa na seji ni bilo. Predsednica komisije Anja Bah Žibert (SDS) je tedaj povedala, da je treba na podlagi dokumentov, ki so jih zbrali med dosedanjimi zaslišanji, gradnjo kanala nemudoma ustaviti.

Kanal C0 bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo in je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje, za katerega je Slovenija prejela tudi evropska sredstva in bi moral biti končan do leta 2021. A pri gradnji se zapleta, saj naj bi bil sporen z vidika zaščite pitne vode na območju vodonosnika.
