Preiskovalna komisija o kanalu C0 zaslišala še dve priči

Preiskovalna komisija DZ, ki ugotavlja domnevne nezakonitosti pri gradnji kanala C0, je danes zaslišala nekdanjo načelnico ljubljanske upravne enote Andrejo Erjavec in odvetnika Klemna Goloba. Prva je dejala, da povpraševanj o postopku izdaje gradbenega dovoljenja ni dojemala kot pritisk, Golob pa je opozoril na škodljive posledice projekta.

Andrejo Erjavec so z mesta načelnice Upravne enote Ljubljana razrešili 12. junija 2024 po manj kot letu dni na funkciji. Kot je pojasnila, je bilo to v času stavke zaposlenih, ne ve pa, ali je bila stavka predmet razrešitve.

Kot je dejala, ji vzroka za razrešitev niso povedali. "Povabili so me na sestanek na ministrstvo za javno upravo in povedali, naj podpišem sklep o razrešitvi. Ko sem vprašala, zakaj, so mi povedali, da se je tako odločil minister brez razloga, ker ima po zakonu to možnost," je pojasnila.

Številnih vprašanj ni dojemala kot pritisk

O tem, ali je bila razrešitev kakorkoli povezana s postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za projekt kanal C0, ni želela ugibati. Kot je pojasnila, je bilo gradbeno dovoljenje izdano eno leto po njeni razrešitvi. "Prepričana sem, da je uradnica, ki je vodila postopek, tega vodila strokovno in po predpisih, kaj se je dogajalo vmes, pa mi ni znano," je pojasnila in poudarila, da z "nobenim dejanjem ali besedo" ni vplivala na delo uradnice. Poudarila je, da se s kanalom C0 ni ukvarjala, ker je uradnici popolnoma zaupala.

Priznala je, da so vprašanja o tem, v kateri fazi je postopek izdaje gradbenega dovoljenja, prihajala z več strani, tudi drugih občin, ki so vpletene v projekt, ne samo z ljubljanske občine. "A jaz tega nisem dojemala kot pritisk. Moje edino navodilo uradnici je bilo, naj s postopkom ne hiti in naj pazi, da bo vse pravilno izvedeno," je povedala.

Golob o grozljivih posledicah

Komisija je danes zaslišala tudi odvetnika več lastnikov zemljišč ob trasi kanala C0 in okoljske organizacije Alpe Adria Green Klemna Goloba. Žalosti ga, da na nevarnosti kanala C0 opozarjajo in se izpostavljajo zgolj Alpe Adria Green in posamezni lastniki zemljišč.

V preteklosti so se po njegovih besedah ob številnih vprašanjih izpostavljale različne organizacije, tokrat, ko gre za vprašanje pravice do pitne vode, pa vlada "nenavadna tišina".

Posledice kanala C0 bi lahko bile po njegovi oceni grozljive. Najbolj problematičen je po njegovih besedah sklep agencije za okolje (Arso) iz leta 2016, s katerim se je, kot je dejal, vse tudi začelo. "To je sklep, ki je bil izdan v pičlih sedmih dneh, pri čemer je treba upoštevati, da je bil vmes konec tedna. Ugotavlja, da za tak gromozanski projekt ni treba opraviti nobene presoje vplivov na okolje. Šlo je za ekspresno odločitev," je poudaril.

Po Golobovih pojasnilih je vrhovno sodišče leta 2022 določeni stranki podelilo pravico, da zoper sporni sklep iz leta 2016 vloži pritožbo. Vrhovno sodišče je tudi dovolilo, da se vloži pritožba zoper sklep iz leta 2015, ki podobno govori, da presoja vplivov na okolje ni potrebna za ta projekt. Ta dva sklepa po Golobovih besedah še danes nista pravnomočna. "Prepričan sem, da bo pravici zadoščeno, da bo na sodišču odločeno tako, kot mora biti. Imamo vrhovne sodnike, verjamem, da bo vsak, ki bo zadevo vzel v roke, videl, kaj vse je narobe. Sodstvo nas za zdaj v nobeni fazi ni pustilo na cedilu in je videlo nepravilnosti, ki smo jih ves čas izpostavljali," je dejal.

Na današnjo sejo je bil kot priča povabljen tudi predsednik vlade Robert Golob, a se je opravičil. Komisija ga bo predvidoma zaslišala v petek, je pojasnila njena predsednica Anja Bah Žibert (SDS).

Komisija od leta 2023 ugotavlja politično in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in suma, da so oziroma so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje.