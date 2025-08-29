Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

29. 8. 2025
7.03

Predvsem na zahodu in osrednji Sloveniji nevihte z nalivi

Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Danes čez dan bo Slovenija pod vplivom neizrazite hladne fronte. V višinah se bo veter še okrepil. V pasovih se bodo pojavljale padavine z nevihtami, ki bodo sprva verjetnejše v zahodni polovici Slovenije, popoldne pa tudi na vzhodu. Arso je za zahodno in osrednjo Slovenijo izdal oranžno opozorilo.

Vlažna in nestabilna zračna masa se bo danes razširila nad Slovenijo. V drugem delu noči in zjutraj bodo zlasti na severozahodu precej verjetne nevihte z nalivi.

Ne bo deževalo ves dan, lahko pa v kratkem času pade veliko dežja, napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso). Verjetnost za dolgotrajnejše nalive je največja v zahodni in osrednji Sloveniji, zato so za to območje izdali oranžno opozorilo. Čez dan bo ozračje vse bolj nestabilno, zato niso izključene tudi posamezne močnejše nevihte.

Opozorili so, da je vremenski razvoj do določene mere negotov in vse pozvali, da spremljajo osvežene napovedi in opozorila. Danes v večernih urah se bo vremensko dogajanje najverjetneje prehodno umirjalo.

Krajevne plohe in nevihte bodo znova nastajale jutri, v nedeljo pa kaže na sončen pozno poletni dan.

nalivi nevihta dež vreme
