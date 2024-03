Predsednik Knovsa: Iz poročila bo jasno, da si trditve posameznih akterjev nasprotujejo

Predsednik preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih državnih organov, Aleš Rezar (Svoboda) je po torkovem zaslišanju direktorjev Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Joška Kadivnika in Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Darka Muženiča dejal, da preiskovalna komisija ni našla ne dokazov ne indicev, da bi predsednik vlade Robert Golob oz. kdorkoli iz političnega kroga vplival na potek aretacije domnevnih ruskih vohunov.

Ob tem je izpostavil, da ga je kot predsednika preiskovalne komisije najbolj presenetilo to, kako so lahko informacije, ki sta jih na za javnost zaprtem delu seje preiskovalne komisije njenim članom posredovala nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar in nekdanji v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav, "migrirale na Knovs". Preiskovalna komisija ocenjuje, da je bilo to nepotrebno lažno razkrivanje in nekaj, kar lahko ogrozi nacionalno varnost, in bo nadaljevala preiskavo tudi na tem delu.

Žakelj začuden, kako hitro je Rezar prišel do zaključka, da se politika ni vpletala

Predsednik Knovsa Janez Žakelj (NSi) je danes v odzivu izpostavil, da lahko Knovs po zakonu dobi podatke od vsakega zaposlenega na Sovi in v policiji, ki je bil seznanjen ali vpleten v aretacijo vohunov. "Zakon jim daje možnost, da člane Knovsa obvestijo o okoliščinah in dejstvih v zvezi s tem," je dodal.

Knovs po zadnjem pogovoru z Muženičem pripravlja poročilo o zadevi, iz katerega bo jasno, da si trditve posameznih akterjev nasprotujejo, je navedel. "Zato me kot predsednika Knovsa čudi, kako hitro je novi predsednik preiskovalne komisije DZ Aleš Rezar prišel do zaključka, da se politika ni vpletala," je dejal.

Rezarjeve besede razume kot napoved, da bo zdaj preiskovalna komisija, ki jo vodi, preiskovala delovanje Knovsa, kar se mu zdi problematično. Knovs je namreč edino parlamentarno telo, ki sme nadzorovati delovanje tajnih služb in policije, opozarja. "Rezarjeva napoved o preiskovanju Knovsa kaže na popolno nerazumevanje našega demokratičnega sistema in delitve oblasti ter pristojnosti parlamentarnih teles," je še dodal Žakelj.