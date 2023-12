Predsednica republike ni zadovoljna s svojo plačo

V uredništvu portala 24ur.com so prejeli dopis, ki ga je predstojnik urada predsednice republike Uroš Krek konec novembra naslovil na ministra za finance Klemna Boštjančiča, ki je takrat opravljal delo ministra za javno upravo. V njem se sprašuje o resnični ustavni skladnosti drugega odstavka 23. člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki nalaga, da funkcionarjem, torej tudi Nataši Pirc Musar, ne pripadajo dodatki, razen dodatek za delovno dobo.

Krek: Upravičeni nismo prav do nobenega dodatka

Krek je spomnil, da nekateri funkcionarji, med drugimi predsednica republike in vsi funkcionarji v njenem uradu, niso upravičeni do prav nobenega dodatka, torej niti do dodatkov, do katerih so upravičeni funkcionarji sodne veje oblasti, niti do pavšala, do katerega so upravičeni poslanci, kot tudi ne do vsaj dodatka za nerazdružljivost funkcije, čeprav ta funkcija velja tudi zanje.

"V tem primeru po našem mnenju ne gre za urejanje različnih pravnih položajev (javnih uslužbencev, funkcionarjev) na različne načine, temveč za urejanje enakih pravnih položajev (funkcij predsednice republike, funkcionarjev v uradu, funkcionarjev izvršilne, zakonodajne in sodne veje oblasti, ki so med seboj enakovredne) na različne načine, kar ne more biti ustavno skladno," je poudaril.

Kot je še zapisal Krek, so v uradu predsednice prepričani, da gre pri pravici do dodatkov kot enega izmed sestavnih delov plače za neupravičeno in neustavno neenak položaj predsednice republike in funkcionarjev v uradu v primerjavi z javnimi uslužbenci ter tudi s funkcionarji sodne veje oblasti.

Trenutno določena višina plač ne odraža plačila za dejansko opravljeno delo

Neupravičeno po njihovem mnenju je tudi to, da trenutno določena višina plač funkcionarjev nikakor ne odraža plačila za vse njihovo dejansko opravljeno delo. Poudarjajo, da tako predsednica republike kot funkcionarji v uradu svoje delo ob izvrševanju svojih funkcij opravljajo prek vseh časovnih zakonskih maksimumov, ki jih za varstvo delavcev določa zakon o delovnih razmerjih za kar ne dobijo dodatnega plačila ali nadomestila.

Kot navaja 2. člen Ustave RS, je Slovenija pravna in socialna država, v kateri morajo biti vsem državljanom in prebivalcem, ki so v primerljivih položajih, zagotovljene enake pravice. "Delovnopravni položaj tako predsednice republike kot funkcionarjev v uradu je po našem mnenju primerljiv s položajem drugih funkcionarjev različnih vej oblasti kot tudi s položajem javnih uslužbencev," piše v dopisu, pod katerega je podpisan generalni sekretar Uroš Krek. "Zato bi jim morali biti zagotovljeni primerni pogoji dela v smislu varstva pri delu, počitkov in ne nazadnje tudi primerno plačilo za opravljanje njihove funkcije."

Predsednica republike sicer spada v 65. plačni razred, torej drugi najvišji. Njena osnovna bruto plača znaša 5.663,42 evra. Poleg tega slovenska zakonodaja omogoča zakonskemu partnerju predsednika Republike Slovenije plačano odsotnost od dela v času, ko je prva dama zadržana zaradi protokolarnih obveznosti. Njen mož Aleš Musar ima torej pravico do mesečnega nadomestila za kritje stroškov zaradi obveznosti, ki znaša 15 odstotkov plače predsednika države. Musar je sicer v predvolilni kampanji večkrat poudaril, da se bo odrekel nadomestilu, ki mu po zakonu pripada, a ga zdaj vseeno sprejema.



Svetovalci v kabinetu predsednice republike Nataše Pirc Musar so:



– Tatjana Bobnar, svetovalka predsednice republike za človekovo varnost

– Uroš Krek, generalni sekretar urada predsednice republike

– Ula Tomaduz, šefinja kabineta predsednice republike

– Nataša Dolenc, svetovalka predsednice republike za nacionalno varnost

– Biserka Marolt Meden, svetovalka predsednice republike za družbene dejavnosti

– Miriam Možgan, svetovalka predsednice republike za zunanjo varnost

– Aleksej Skok, svetovalec predsednice republike za politične zadeve

– Zoran Stančič, svetovalec predsednice republike za evropske zadeve

– Zlatko Šabič, svetovalec predsednice republike za mednarodne odnose

– Eva Tomič, svetovalka predsednice republike za podnebne politike in človekove pravice

– Igor Mervič, posebni pooblaščenec predsednice republike za področje gospodarskih zadev