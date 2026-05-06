Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
6. 5. 2026,
6.33

kandidati glasovanje mandatar poslanci Državni zbor

Pred strankami drugi krog za predlaganje mandatarja

Ustanovna seja državnega zbora. Poslanska skupina NSi, Jernej Vrtovec. | Če bo predlog za mandatarja v tem krogu vložen, mora DZ volitve o kandidatu ali kandidatih v drugem krogu opraviti najprej 48 ur in najkasneje sedem dni po preteku roka za predložitev kandidatur. Glasovanje bi torej lahko sledilo najhitreje 22. maja.

Če bo predlog za mandatarja v tem krogu vložen, mora DZ volitve o kandidatu ali kandidatih v drugem krogu opraviti najprej 48 ur in najkasneje sedem dni po preteku roka za predložitev kandidatur. Glasovanje bi torej lahko sledilo najhitreje 22. maja.

Po prvem krogu brez predlaganega kandidata za mandatarja danes začne teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. Ta traja 14 dni, ob predsednici republike pa lahko v tem krogu mandatarja predlagajo tudi poslanci. Do izteka roka 19. maja je tako ob uspešno zaključenih pogajanjih v DZ pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše.

DZ se je namreč na torkovi izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu kandidata za mandatarja DZ ne bo predlagala. Kot je pojasnila, je po posvetih s poslanskimi skupinami ugotovila, da se večinska podpora ne izkazuje nikomur, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želi predlagati.

Danes tako formalno začenja teči drugi, 14-dnevni krog iskanja mandatarja, v katerem lahko do 19. maja svojega kandidata poleg predsednice republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev.

V drugem krogu je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje še četrte koalicije pod njegovim vodstvom. Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade so SDS, trojček okoli NSi in Demokrati Anžeta Logarja uskladili, so sporočili v torek. Janša računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni, nato sledi kadrovski razrez.

Če v drugem krogu kandidat za mandatarja ni izvoljen, predsednik republike razpusti DZ in razpiše nove volitve, razen če DZ v 48 urah z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev ne sklene izvesti ponovne volitve predsednika vlade. Za njegovo izvolitev zadošča večina opredeljenih glasov navzočih poslancev. Janša je sicer že napovedal, da SDS v tem "dodatku" vlade ne bo sestavljala.

Redna seja Državnega zbora
