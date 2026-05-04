Nekdanji minister SDS in nekdanji direktor predhodnice Sove Miha Brejc je v oddaji Politično s Tanjo Gobec kritiziral povolilno povezovanje in verodostojnost aktualne politike. Nekdanji minister SD Igor Lukšič pa opozarja, da bi morebitna koalicija na desni Slovenijo "zelo tresla".

Zarečen kruh ali "prevara"

Nekdanji minister Miha Brejc je v oddaji Politično poudaril, da so politiki po njegovem mnenju izgubili verodostojnost in da je danes drugače kot nekoč: "Laž je dobila domovinsko pravico," je dejal. Ko je Igor Lukšič govoril o "zarečenem kruhu", je Brejc dodal: "Recimo mu prevara."

Lukšič: Koalicija bi bila "izrazito nestabilna"

Igor Lukšič meni, da bo vlada, ki nastaja, Slovenijo "zelo tresla". Foto: STA Igor Lukšič, nekdanji minister SD, meni, da bi bila vlada, sestavljena iz SDS, NSi (z morebitnimi partnerji), Demokratov in Resni.ce, "izrazito nestabilna" in da bo Slovenijo "zelo tresla". Ocenil je tudi, da bi bila "moralna kredibilnost te vlade" izjemno nizka zaradi predvolilnih izjav in obratov po volitvah.

Brejc o Logarju: "Tej stranki nisem verjel od prvega dne"

Na vprašanje o strankah Demokrati in Resni.ca je Brejc do Anžeta Logarja nastopil brez zadržkov. Dejal je, da je Logar "požrl besedo" in "okoli prinesel svoje volivce", ter dodal: "Tej stranki nisem verjel od prvega dne."

Opozorila o Resni.ci in vlogi Stevanovića

Brejc je izpostavil tudi vprašanje vloge Resni.ce in položaja predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića. Ocenil je, da se pripravlja – ali je že v teku – "prevara", ter opozoril, da bi bilo po njegovem mnenju škandalozno, če bi Resni.ca hkrati uveljavljala status opozicije in ob tem imela predsednika DZ.

Lukšič: "To je popolnoma propagandistična zgodba"

Lukšič je dodal, da je eno volilni rezultat, drugo pa, kaj politiki z njim počnejo. Pri tem je bil kritičen do predlaganih vsebinskih potez: "To je popolnoma propagandistična zgodba," je dejal o t. i. interventnem zakonu in sklenil, da bi bila takšna vlada lahko "katastrofa za Slovenijo".