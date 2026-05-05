Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade so uskladili, je dejal prvak SDS Janez Janša, ki vodi pogajanja. Računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni, nato sledi kadrovski razrez, je napovedal. Za izvolitev računajo tudi na glasove Resni.ce, ki pa se je odločila, da ostaja v opoziciji, je dejal.

Prvak SDS Janez Janša je danes v izjavi v DZ pojasnil, da je bila prva faza namenjena temu, da so ugotovili, ali so stranke morebitne koalicije programsko kompatibilne. In to je bil "lažji del posla". Druga faza je usklajevanje konkretnih vsebin koalicijske pogodbe. "Običajno je to najbolj zahteven del, računamo, da za to potrebujemo najmanj teden dni in če bomo uspešni, potem čaka odločanje na organih strank in če bodo te odločitve pozitivne, steče naslednja faza, to je usklajevanje resorjev in šele potem nastopi faza, ko koalicija predlaga konkretne kandidate, najprej za predsednika vlade, potem celotno vlado v državnem zboru," je opisal nadaljnje korake.

Izhodišča za koalicijsko pogodbo so sicer poslali vsem strankam, ki so podprle spremembe zakona o vladi, torej trojčku NSi, SLS, Fokus, Demokratom in tudi Resni.ci. Od slednjih so "dobili nek odgovor, da se pač ta izhodišča v zadostni meri ujemajo z njihovim programom", je dejal Janša. Kljub temu se je Resni.ca odločila, da bo v opoziciji. Ker je za izvolitev mandatarja potrebna absolutna večina v DZ, pa Janša pravi, da "za tisti del, kjer pač potrebujemo te glasove, računamo, da se bomo uskladili do zadostne stopnje".

Janša je ob tem dodal še, da "Slovenska demokratska stranka ne bo sestavljala vlade v tistem dodatku, ko je za izvolitev zadostna relativna večina".