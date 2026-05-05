To je 20 točk koalicijske pogodbe morebitne prihodnje vlade

Prvak SDS Janez Janša je danes sporočil, da so uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade. Opredelili so jih v 20 točkah, ki, kot pravi Janša, nakazujejo smer, v kateri bodo poskušali graditi koalicijo. Kot temeljna izhodišča izpostavljajo boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, gradnjo konkurenčne in socialno odgovorne države, meritokracijo in plačilo po delu in rezultatih dela, kakovostno, dostopno in sodobno izobraževanje, odpravo birokratizacije, skrajševanje čakalnih dob in reorganizacijo javnega zdravstvenega sistema ...