Pred slovenskimi policisti bežali v Italijo in končali ob cesti #foto

Tri ubežnike so v nadaljnji postopek prevzeli italijanski varnostni organi, policija pa nadaljuje zbiranje obvestil, so sporočili iz Policijske uprave Koper. Foto: PU Koper

Ko sta koprska policista ob peti uri zjutraj opravljala svoje naloge na regionalni cesti Lipica–Divača, sta v naselju Lokev opazila dve vozili znamke Mercedes-Benz z nameščenimi nemškimi začasnimi registrskimi tablicami, ki sta vozili proti Italiji. Zaradi suma, da prevažata ilegalne migrante, sta zapeljala za njima in ju začela zaustavljati z modrimi lučmi ter kratkimi zvočnimi signali, vozili pa sta začeli bežati. Eno od njiju je na drugi strani meje zapeljalo s ceste in policisti so zadržali tri osebe, dve brez dokumentov. Drugo vozilo je pobegnilo.

"Ko sta voznika opazila policista za seboj, sta pospešila hitrost in nadaljevala pot proti Italiji. Eden od njiju je celo začel z vožnjo po celotnem vozišču preprečevati, da bi ga policista prehitela in ustavila. Zaradi verjetnosti, da bosta nadaljevala pot v Italijo prek nekdanjega mejnega prehoda Lipica, je bil operativno-komunikacijski center (OKC) obveščen o čezmejnem zasledovanju," so navedli v poročilu.

Ob 5.08 sta avtomobila z nezmanjšano hitrostjo prestopila državno mejo prek nekdanjega mejnega prehoda Lipica, policista pa sta peljala za njima in pri tem ves čas uporabljala modre luči in zvočne signale. Za njima sta vozila skozi naselje Bazovica proti Trstu, a sta ju po približno treh kilometrih, zaradi zelo velike hitrosti bežečih vozil, izgubila z vidnega polja, poročajo policisti.

Eden od voznikov je izgubil oblast nad vozilom in končal ob cesti

Ko sta policista s službenim vozilom z ravnega dela vozišča pripeljala v oster levi ovinek, sta na vozišču opazila plastične dele vozila, takoj zatem, v ostrem desnem ovinku, pa desno izven vozišča še ustavljeno vozilo. Opazila sta, da so iz zadnjega dela vozila osebe pobegnile v bližnji gozd, medtem ko sta voznik in sopotnik na prednjem sedežu ostala v vozilu.

Tri ubežnike so prevzeli italijanski varnostni organi

Oba sta slovenska policista do prihoda italijanskih varnostnih organov zadržala v vozilu, zatem pa sta, skupaj z italijanskimi policisti, v gozdu v bližini vozila izsledila še eno osebo. Skupaj z italijanskimi policisti so opravili varnostni pregled vseh prijetih in ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila mercedes-benz 25-letni državljan Albanije. V vozilu je bil še sopotnik, državljan Turčije brez dokumentov, sopotnik, prijet v bližini, je bil prav tako državljan Turčije brez dokumentov. Vse tri so v nadaljnji postopek prevzeli italijanski varnostni organi, policija pa nadaljuje zbiranjem obvestil, so sporočili iz Policijske uprave Koper.