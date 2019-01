Pred shodom fašistov v Gorici: "Nevarne provokacije, ki jih ne smemo podcenjevati"

Gorica bo po Trstu še drugo mesto iz italijanske dežele Furlanija - Julijska krajina, ki bo "gostilo" shod v organizaciji italijanskih neofašistov, skrajno desničarskega gibanja CasaPound ter članov in somišljenikov X Masa. Napovedani shod so že obsodili v stranki Slovenska skupnost, odzval pa se je tudi župan Nove Gorice Klemen Miklavič.

Nekaj mesecev po shodu skrajno desničarskega gibanja CasaPound v Trstu, kjer je bilo več tisoč udeležencev, gibanje organizira nov shod v Gorici. Povod je obletnica bitke na Trnovem pri Gorici, kjer so v drugi svetovni vojni pripadniki narodnoosvobodilnega boja premagali člane X Masa.

"Znotraj občinske stavbe je spominska plošča za občinske uslužbence, ki so bili deportirani v Jugoslavijo. To so rane, ki jih Gorica nosi več desetletij. Običajno so tja polagali venec oziroma rože in ostalo je pri tem. V zadnjih letih so se začele stvari zaostrovati. Lani so pripravili pravi sprejem, prisotni so bili občinski upravitelji, zapeli so himno in vse to skupaj je sprožilo večjo reakcijo," o dogodku, ki že vrsto let poteka v goriški občini, pravi Igor Devetak, urednik Primorskega dnevnika v uredništvu v Gorici.

Lani so se pozdravljali z iztegovanjem desnic in prepevali himno

Foto: STA Slovesnost poteka že leta, vendar so se odnosi zaostrili lani, ko je člane X Masa sprejel tudi župan Gorice Rudolfo Ziberna. Ob tem so po besedah sicilijanskega poslanca Erasma Palazzotta "udeleženci proslavljali z iztegovanjem desnic, nato pa v dvorani občinskega odbora zapeli še bojno himno odreda". Člane veteranskega odreda X Mas je lani nagovorila tudi občinska svetnica Serennella Ferrari, ki je ponosno poudarila, da je bil tudi njen dedek član odreda, je poročal Primorski dnevnik.

Ob shodu članov X Masa - večinoma gre za veterane, ki so preživeli bitko, ali somišljenike - bo potekal še shod članov gibanja CasaPound, ki sami sebe imenujejo fašisti tretjega tisočletja.

Stranka Slovenska skupnost na drugem shodu - antifašističnem

Na drugi strani bodo shod organizirali nasprotniki fašizma, na tega pa vabi stranka Slovenska skupnost.

"Gorica ne more sprejeti take odločitve in takega obnašanja, saj je ravno zaradi fašističnega režima in terorja pretrpela hude čase med dvema vojnama in med drugo svetovno vojno. Rane, ki so jih fašistične oblasti zadale goriškemu prebivalstvu, so še danes prisotne in čas bi bil, da bi se že enkrat pozdravile," so zapisali v stranki Slovenska skupnost, ki bo sodelovala na antifašističnem shodu.

Foto: STA

Opozarjajo na "sprenevedanje občinskih mož glede določil italijanske ustave, ki prepovedujejo obujanje fašističnih organizacij, simbolov in sloganov".

Novogoriški župan: Tovrstne provokacije so nevarne

Ostro se je na shod odzval tudi novoizvoljeni župan sosednje Nove Gorice Klemen Miklavič, ki obsoja naraščajočo prikrito, pa tudi neposredno promocijo ideologij, ki so sprle evropske narode in na naših tleh povzročile krivice.

"Rane, ki jih je za seboj pustilo 20. stoletje, se le počasi celijo, zato je še toliko bolj pomembno, da se odločno upremo ponovnemu oživljanju duhov preteklosti," je med drugim zapisal župan Nove Gorice Klemen Miklavič. Foto: STA

"Tovrstne provokacije so nevarne in jih nikakor ne smemo podcenjevati. Ne smemo se prepustiti izgovoru, češ da je to le demokratično izražanje in da je treba spoštovati drugače misleče. Gre namreč za jasno izpodbijanje vrednot sodobne Evrope, ki je zrasla na pogorišču dveh krvavih svetovnih vojn in ki v svojih idejnih temeljih zavrača fašizem in nacizem," je v izjavi zapisal Miklavič.

Miklavič upa, da bosta Gorici kljub "težavni zgodovini in številnim preteklim nesoglasjem spoznali, da ideološka razhajanja nikakor ne morejo biti vodilo in podlaga za rast ter razvoj".

"Problematično je, da se še danes ukvarjamo z zgodovino"

Po besedah goriškega urednika Primorskega dnevnika Devetaka so takšni dogodki slika stanja v Gorici. "V Gorici sobivajo različni spomini, ljudje imajo različne rane in trpljenja zaradi vojne. Problematično je, da se še danes ukvarjamo z zgodovino namesto s prihodnostjo. Goriška politika je bila več desetletij zablokirana, namesto da bi se ukvarjala s sedanjostjo in prihodnostjo, pa se še vedno ukvarja s preteklostjo," meni Devetak.

Foto: STA

"Lani je bilo vroče, ker je v zadnjih letih v Gorici sedež odprla skupina CasaPound. Gibanje ima državno legitimacijo, pojavljajo se tudi na volitvah. So zelo aktivni, lani so se pridružili slovesnosti in se zbrali pred občino," o gibanju CasaPound, ki bo organiziralo shod, razlaga Devetak.

Gibanje CasaPound ustanovili pred 15 leti

CasaPound so somišljeniki ustanovili leta 2003, zagovarjajo pa fašistične vrednote. V preteklosti so večkrat razburili s ksenofobnimi stališči glede migrantov in Judov. V stranki naj bi bilo po nekaterih ocenah šest tisoč članov, na zadnjih volitvah pa so preseli 570 tisoč glasov.

Konec novembra je gibanje CasaPound organiziralo shod v Trstu ob obletnici konca prve svetovne vojne, na njem pa se je zbralo več tisoč ljudi.

X Mas je bil v času druge svetovne vojne sestavljen iz nekaterih enot mornariške italijanske vojske, ki se niso predale zavezniški vojski ob italijanski kapitulaciji, ampak sklenile zavezništvo z Nemci in se kasneje vključile v Mussolinijevo fašistično vojsko.