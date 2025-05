Pred poslanci predlog zakona o psihoterapevtski dejavnosti

DZ bo danes nadaljeval redno sejo. Čaka jih obravnava predloga zakona o psihoterapevtski dejavnosti, cilj katerega je večja dostopnost do psihoterapije, in predloga zakona o informacijski varnosti, ki bi okrepil nacionalni sistem kibernetske varnosti. Razpravljali bodo tudi o predlogu novele zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora.

Predlog zakona o psihoterapevtski dejavnosti psihoterapijo umešča med zdravstveno dejavnost, določa pogoje za opravljanje tega novega poklica in uvaja zbornico, ki bi psihoterapevtom podeljevala licence.

Priprava zakonskega predloga ima sicer dolgo brado. Na poslanske klopi prihaja po aprilski potrditvi na vladi. Ta ga je obravnavala po tem, ko je zadnji predlog, ki je bil lani poleti poslan v javno razpravo, naletel na ostre kritike, ministrstvo za zdravje pa je nanj prejelo več sto pripomb. Predlogu nasprotuje zdravstvena stroka s tega področja, predstavniki kliničnih psihologov, psihiatrov in pediatrov menijo, da vpeljuje tudi psihoterapevtske pristope, ki niso znanstveno utemeljeni.

Poslance pa danes čaka tudi obravnava predloga vladne novele zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, ki naj bi prinesla učinkovitejše postopke odvzema, okrepila sodelovanje med organi in odpravila pomanjkljivosti oziroma nejasnosti v zakonskih določbah, ki so se pokazale v letih izvajanja zakona. Koalicija je sicer že ob obravnavi na matičnem odboru izglasovala več dopolnil k zakonskemu predlogu, med drugim so z njimi ohranili izključno pristojnost ljubljanskega okrožnega sodišča v postopkih za odvzem, zvišali dokazni standard in znižali rok za vložitev tožbe v primeru začasnega zavarovanja.

DZ pa bo obravnaval tudi predlog zakona o informacijski dejavnosti, ki med drugim predvideva širitev kroga zavezancev, ki morajo sprejeti ukrepe za zagotavljanje kibernetske varnosti, in bo nudil pravno podlago, da bodo lahko zavezancem v primeru velikih kibernetskih incidentov ponudili tehnične skupine za pomoč.