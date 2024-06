Pred nami so dolgo pričakovani poletno topli dnevi. Do nedelje se bo segrelo vse do 30 stopinj Celzija, ponekod morda tudi kakšno stopinjo več. A žal tudi tokrat povsem brez neviht ne bo šlo. Največ jih bo sicer nastajalo v državah severno od nas. Ni pa izključeno, da bo kakšno nevihto pot zanesla v naše kraje. Najbolj izpostavljeni deli bodo Koroška, Štajerska in Prekmurje. V začetku novega tedna se bo ohladilo in temperature bodo padle za skoraj 10 stopinj Celzija. Povsem drugače bo na jugu in jugovzhodu Evrope, kjer se bo takrat segrelo kar do 40 stopinj Celzija.

Proti našim krajem se širi afriški zrak, ki prinaša sončne in vse toplejše dni. Temperature bodo naraščale vse do nedelje, ko lahko živo srebro doseže 30 stopinj Celzija. Najvišje pričakujemo na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Tam lahko termometri izmerijo celo kakšno stopinjo več. Kljub temu povsem brez popoldanskih ploh in neviht še ne bo šlo. Te bodo v primerjavi s preteklimi dnevi precej redkejše in predvidoma ne bodo zajele večjih območij.

Neviht ob morju ta teden ne pričakujemo. Trenutna temperatura morja je okoli 23 stopinj Celzija. Prav hladnejše morje je razlog, da temperature v Slovenski Istri ne bodo dosegle 30 stopinj Celzija.

Zaradi obilnih padavin v preteklih tednih je zalilo Dolenjevaško polje v občini Ribnica. Foto: Meteoinfo Slovenija

Huda neurja bodo nastajala v državah severno od nas, a kakšno lahko zanese tudi k nam

Pestrejše vremensko dogajanje v prihodnjih dneh pričakujemo v severnih in zahodnih krajih, v Avstriji, Švici in severni Italiji. Na meji med vročim afriškim in občutno hladnejšim atlantskim zrakom bodo tam nastajala neurja z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. Ker bodo v višinah pihali zahodni vetrovi, ni izključeno, da kakšno neurje v petek, soboto in nedeljo ne oplazi tudi Slovenije. V največji nevarnosti bo skrajni severovzhod Slovenije – Koroška, Štajerska in Prekmurje.

Prihodnji teden pri nas občutna ohladitev, v Grčiji in južni Italiji pa vse do 40 stopinj Celzija

V prihodnjem tednu bo na vreme pri nas vplivala hladna fronta, zato nas spet čaka bolj oblačno vreme s pogostimi padavinami, ki se bodo pojavljale po vsej Sloveniji. Ohladilo se bo za skoraj deset stopinj Celzija.

Povsem drugače bo v južnem in jugovzhodnem delu Evrope, kjer se bo vročina v prihodnjem tednu še stopnjevala. Temperature bi lahko marsikje presegle 40 stopinj Celzija.