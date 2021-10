Pred Hojsom že druga interpelacija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To bo že druga interpelacija zoper notranjega ministra Aleša Hojsa. Foto: STA

Kot poroča 24ur.com, so v uredništvu pridobili osnutek interpelacije zoper ministra Hojsa, ki so ga spisali v stranki Levica. V njej mu očitajo soustvarjanje izrednih razmer, odgovornost za policijsko nasilje, protiustavno omejevanje človekovih pravic ter politizacijo in militarizacijo Policije.

Prvo nezaupnico vložili pred letom dni

Opozicijske stranke SD, LMŠ, Levica in SAB so prvo interpelacijo zoper ministra predlagale junija lani. Poslanci septembra niso izglasovali nezaupnice, za je glasovalo 38 ministrov, proti 43. Hojs je tako ostal notranji minister.