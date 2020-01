Zbrali smo izjave, ki so v letu 2019 najbolj odmevale in pustile največji pečat.

Jeff Hoffman, milijarder, govorec, podjetnik, avtor ter filmski in glasbeni producent

Foto: Ana Kovač

"Obstaja pregovor, ki pravi, da več ko delaš, več sreče imaš. Menim, da se sreča ne zgodi ljudem, ki doma varno sedijo na svojih kavčih."

Damir Črnčec, državni sekretar v premierjevem kabinetu

Foto: Ana Kovač

"Včasih se počutim kot Nessie iz Loch Nessa. Vsi govorijo o njej, videli so posnetke, ampak nihče je pa ni v resnici spoznal."

Gordana Stojiljković, novinarka

Foto: Ana Kovač

"Nasilje se dogaja za zaprtimi vrati, v enaki meri v premožnih in socialno ogroženih družinah, tako med visoko kot nižje izobraženimi ljudmi. To so pogosto osebe, ki so na zunaj urejene in jim tega nikoli ne bi prisodil."

Virginia Ramos Rios, vodja kampanje ameriške demokratske kongresnice

Foto: Bojan Puhek

"Če nekoliko karikiram, ljudje imajo raje tepca, ki ga dobro poznajo, kot pa nekoga, ki jim govori, kako bi lahko bilo bolje, a mu ne zaupajo. Trumpa poznajo, v svoji nepredvidljivosti je v bistvu predvidljiv."

Jacob van Zonneveld, ustanovitelj in direktor družbe Plugsurfing

Foto: Srdjan Cvjetović

"Avtomobili na dizelski pogon povprečno zmanjšujejo našo življenjsko dobo v mestih za dve leti, če bi že zdaj presedlali na električne avtomobile, bi vsak posameznik pridobil ti dve leti."

Marija Šerifović, srbska pevka

Foto: Miomir Milić

"Če sem javna osebnost, to ne pomeni, da sem javni WC."

Anica Butkovič, učiteljica

Foto: Ana Kovač "Starši znajo biti včasih veliko bolj problematični od otrok. Predolgo jih tudi zavijamo v vato in jim ne prepustimo odgovornosti."

Luka Mezgec, kolesar

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"V skupini nas poznajo kot Balkan group. Kolesar Degenkolb nam vedno reče: 'You, you, you … Jugoslavija.' Vedno smo skupaj. Druge nacije se ne zbirajo toliko kot mi. Morda zato, ker jih je več in se vse skupaj porazdeli."

Jadranka Juras, glasbenica

Foto: Ana Kovač "Ljudje mi sicer velikokrat rečejo, naj se sprijaznim, da prihodnost ni veganska, a jaz sem 1000-odstotno prepričana, da je. "

Martin Hvastija, kolesarski strokovnjak

Foto: Vid Ponikvar

"Izstopamo v več športih. To nam priznavajo tisti, ki sledijo športu. Imam kar nekaj prijateljev. Zadnjič mi je Nizozemec govoril, koliko smo Slovenci posebni. Ko je bil pred nekaj leti Aleksander Čeferin izvoljen za predsednika Uefe, mi je dejal: Pa kaj nameravate Slovenci zavzeti ves svet?"