"Praznik, ki bi moral povezati ne samo Primorcev, ampak tudi Slovence, deli zaradi provokacij"

V Idriji je danes osrednja prireditev v počastitev dneva vrnitve Primorske k matični domovini. Na Planetu so tik pred proslavo gostili poslanko SDS Evo Irgl in Matjaža Nemca, poslanca Socialnih demokratov.

Na dan vrnitve Primorske k matični domovini, 15. septembra, se spominjamo uveljavitve pariške mirovne pogodbe, s katero se je večina Primorcev, ki so pred tem trpeli pod fašizmom, pridružila matičnemu narodu v okviru tedanje jugoslovanske federacije. Ta dan je državni praznik od leta 2005, vendar ni dela prost dan.

V oddaji na Planetu so ob tej priložnosti gostili poslanko SDS Evo Irgl in Matjaža Nemca, poslanca Socialnih demokratov, oba ponosna Primorca.

Irglova je bila ena od tistih, ki je bila leta 2005 zaslužna za to, da je 15. september postal državni praznik z imenom, kot ga poznamo. "Jaz menim, da je najbolj primerno poimenovanje praznika Primorcev ravno vrnitev Primorske k matični domovini, in to z zgodovinskih vidikov, kot terminološko-simbolnega vidika," je razložila in dodala, da "vrnitev pomeni, da se vrneš tja, kjer je tvoj dom, kjer je tvoje srce, kjer diha slovenstvo in je vedno dihalo".

"Medtem ko priključitev pomeni, da se priključi nekaj, kar nikoli ni bilo tvoje, ker nikoli ni dihalo slovenstvo. Pojem priključitve je izrazito ideološki. To sem jaz ves čas uporabljala, ker izhaja samo iz enega dokumenta, in sicer plenarnega foruma OF iz leta 1946. Samo tam je bila omenjena ta beseda. Drugače pa je vrnitev simbolno ključna za Slovence zaradi tega, ker predstavlja povezovanje, predstavlja združevanje in pomeni ljubezen do domovine."

Gre za "vprašanje praznika ljudem ali pa praznika politikom"

Nemec pa se z njo ne strinja in je že leta 2019 dejal, da bi se morala vrnitev Primorske imenovati priključitev. "Ne gre za politično vprašanje. Gre za vprašanje, kaj čutimo Primorke in Primorci. Od tukaj tudi vabilo z imenovanjem priključitve Primorske matični domovini in tisto, kar dejansko politika razume, da bi bilo pri poimenovanju prav. Pri predlogu izhajamo iz zgodovinskih, etnoloških ter seveda objektivno-zgodovinskih dejstev."

Dodal je, da gre "za vprašanje praznika ljudem ali pa praznika politikom. Ne gre za idrijsko zgodbo, ampak gre za to, da Primorci poimenujemo ta praznik od vselej kot praznik priključitve Primorske k matični domovini, in ravno zaradi tega, ker je prišla pobuda od ljudi, konkretno v imenu zveze združenj borcev sem jo podal kot prvi podpisani jaz, smo pričakovali, da bo politika pričakovanjem Primork in Primorcev tudi ugodila. Žal jim do zdaj še ni."

