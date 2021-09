Enajstega septembra bodo v Idriji praznovali praznik, ki pri nas ne obstaja

DZ predloga spremembe zakona o praznikih in dela prostih dnevih, ki je predvideval preimenovanje praznika vrnitve Primorske v praznik priključitve Primorske k matični domovini, maja 2019 ni potrdil z zadostno večino. Združenje borcev za vrednote NOB Idrija-Cerkno in Občina Cerkno z letaki kljub temu vabita k praznovanju letošnje 74. obletnice državnega praznika priključitev Primorske matični domovini. Gre za nespoštovanje pravne ureditve, saj po zakonu v Sloveniji praznujemo praznik vrnitve Primorske matični domovini.

Predlog spremembe zakona o praznikih in dela prostih dnevih je v DZ vložila skupina poslank in poslancev koalicije in Levice s prvopodpisanim Matjažem Nemcem (SD). V obrazložitvi so navedli, da je omenjeni praznik globoko zasidran v zavest ljudi in da se je na Primorskem vedno praznovalo priključitev in nikoli vrnitve Primorske.

DZ predloga spremembe zakona ni potrdil z zadostno večino in praznik vrnitve Primorske k matični domovini je tako ostal enak. Besedi priključitev in vrnitev sta pomensko različni. Beseda vrnitev nakazuje, da je bila Primorska prej del slovenskega ozemlja, medtem ko beseda priključitev dopušča razumevanje, da ni bila, so takrat opozorili nasprotniki preimenovanja.

Za predlog je glasovalo 42 poslancev, proti pa 32, a bi po vetu državnega sveta moralo predlog potrditi najmanj 46 poslancev. Ime praznika se ni spremenilo.

Združenje borcev za vrednote NOB Idrija-Cerkno, Občina Cerkno in ostale občine podpornice letos vabijo k praznovanju 74. obletnice priključitve Primorske k matični domovini, k praznovanju praznika, ki ne obstaja.

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih RS določa 15. september kot praznik vrnitve Primorske matični domovini. Za komentar o nespoštovanju pravne ureditve smo zaprosili organizatorje proslave, občino Idrija in zvezo borcev. Odgovore še čakamo, objavili jih bomo takoj, ko jih prejmemo v uredništvo.