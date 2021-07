Idrija, eden od najlepših in neokrnjenih biserov Slovenije

Neokrnjena narava, čista voda in zrak, svežina, sprostitev, rekreacija, senčica v poletni vročini in sonček v hladnejših letnih časih. Vse to in še več nam ponuja najstarejše slovensko rudarsko mesto, ki leži na stičišču kraške in alpske pokrajine, obkroženo z osupljivo naravo. Idrijsko staro mestno jedro, stari rudnik živega srebra in naravne lepote idrijskega geoparka so uvrščeni na Unescov seznam svetovne dediščine.

Foto: Zavod za turizem Idrija

Kot pravi direktorica Zavoda za turizem Idrija Valerija Verhovnik: "Čeprav je Idrija poznana predvsem po rudniku, čipkah in žlikrofih, je Idrija veliko več. Obdajajo jo štiri prekrasne planote (Ledinska planota, Vrsniška planota, Dolska planota in Zavraška planota), 23 pohodnih in kolesarskih poti različnih težavnostnih stopenj ter seveda prekrasna narava."

Le redki so strnjeni koščki sveta, kjer se prepleta toliko različnih naravnih zanimivosti kot prav v okolici Idrije, še posebej v Krajinskem parku Zgornja Idrijca, ki nam postreže s številnimi samotnimi potmi, divjimi grapami in bujnimi gozdovi, slapovi, tolmuni in izviri bistre vode.

Vsa občina v zadnjih letih razvija obširen projekt Geopark Idrija, znotraj katerega je Krajinski park Zgornja Idrijca posebej prijazna zaključena celota z vrsto zanimivih etnoloških, zgodovinskih in naravnih lepot: od ostankov ozkotirne železnice iz prve svetovne vojne ter spomenikov druge svetovne vojne do orjaškega vodnega kolesa starodavne rudniške črpalke, osvežujoče vijugastega kanala Rak so Divjega jezera, enega od največjih in najbolj zanimivih kraških izvirov v Sloveniji.

Obisk mesta obiskovalcem širi obzorje, njegova okolica pa ponuja edinstvene možnosti za rekreacijo in mirno sprostitev v slikoviti in neokrnjeni naravi in na podeželju z edinstvenimi gastronomskimi doživetji.

Tu boste našli številne pohodne in kolesarske poti, od lahkih ravninskih prog za družine, do najzahtevnejših vzdržljivostnih poti za izkušene kolesarje, ki niso namenjene zgolj aktivnemu preživljanju prostega časa, temveč potekajo ob številnih naravnih in kulturnih znamenitostih območja mimo turističnih ponudnikov na podeželju, ki bodo poskrbeli za pristno lokalno okrepčilo med pohajkovanjem ali kolesarjenjem.

Pot do hiške na griču

Kot dodatna in nadvse dobrodošla ponudba za vse gurmane vas v hiški Na Griču čaka košarica lokalnih dobrot v kateri boste našli izbrane domače izdelke lokalnih pridelovalcev z Idrijskega. Košarica vključuje: kruh, med, maslo, sir, jogurt, prešano slanino, zaseko, sezonsko sadje in zelenjavo ter zelišča iz katerih lahko pripravite čaje.

Foto: Zavod za turizem Idrija

Hiška Na Griču se nahaja v Idrijskih Krnicah in leži v osrčju idrijskih gozdov. Pri njih se lahko okrepčate in celo prespite. Arhitekturna zasnova na pročelju hiške spominja na kozolec, posebnost v njeni neposredni okolici pa so trije italijanski bunkerji, skozi katere se lahko prosto sprehodite.

V hiški so vgrajeni naravni materiali izpod rok lokalnih mojstrov. Ročno izdelano pohištvo in ladijski pod v nadstropju so narejeni iz okoliškega lesa smreke, ki je na tem območju prevladujoča drevesna vrsta. Unikatna pa so tudi tla v pritličju, ki so narejena iz ponovno uporabljenega opečnega zidaka z letnico 1897.

Pehta v Hiški zelišč

Visoko v Idrijskih Krnicah na prostranih travnikih pa lahko srečate tudi sodobno Pehto, ki vas bo gostoljubno sprejela v svoji Hiški zelišč, ki jo je ustvarila Lara Lapajne Golob. Gospa sama zeliišča nabira in suši. Dela ji nikoli ne zmanjka, ob strani pa ji stoji celotna družina. Ponujajo marsikaj privlačnega, od ekoliških zeliščnih čajev, likerjev, sirupov pa do naravnih mil.

Ekološka kmetija na Krnicah

Nikakor pa vam ne bo žal, če se boste ustavili tudi na visokogorski kmetiji na 900 m nadmorske višine pri gospe Agati Lapajne. Njihova kmetija šteje približno 45 krav molznic, mleko večinoma predelajo v sir Krnčan, zadnja leta pa ga tudi starajo, tako da imajo v ponudbi tudi tisti pravi zoren, ne samo mladi sir. Pridelan je naravno iz surovega mleka. Prodajajo ga v lokalne vrtce in šole saj se jim zdi zelo pomembno, da že otroci pridobijo spoštljiv odnos do zdrave lokalne, domače pridelane hrane.

Zeleni kraj in slikoviti griči v okolici Idrije so odlični tako za aktivnosti na prostem kot za sprostitev. Veseli bodo vašega obiska.

Kmetija pr Kendu je v bližini, v Idrijskih Krnicah, v zeleni in prijazni vasici, visoko nad Spodnjo Idrijo. Na njej bivajo in delajo štiri generacije. Tudi ta kmetija bo vesela obiska. Osnovni dejavnosti sta prireja kakovostnega in okusnega mleka in pridelava le tega v različne izdelke. Naša čreda šteje 40 krav molznic in 20 plemenskih telic. Glavni dejavnik pri izdelavi kakovostnih in okusnih izdelkov so brez dvoma živali, zato se trudijo, da na prvo mesto postavljajo njih ter njihovo počutje. Od konca aprila do konca oktobra so na paši v bližini hleva, telice pa na skupnem pašniku na Vojskem. V zimskem času so živali v svetlem in prostornem hlevu s prosto rejo, kjer je poskrbljeno za njihovo dobro počutje. Hranijo jih s skrbno pripravljeno krmo. Velik poudarek dajejo pripravi kakovostne krme, odgovorni skrbi za živali in visokim higienskim standardom pri prireji in pridelavi mleka. Njihov cilj je nuditi visoko kakovostno mleko in mlečne izdelke(jogurti, kislo mleko, siri, skute, mleko in sirotka), ki so narejeni z veliko odgovornostjo in ljubeznijo.

Divje jezero prištevamo med najzanimivejše kraške izvire v Sloveniji. Je izvir, jezero in jama v enem.

Foto: Zavod za turizem Idrija

Foto: Zavod za turizem Idrija

Kanomlja, dolina idrijskega preloma, slapišče pri Ovčjaškem slapu.

Dolina Kanomljice se je izoblikovala ob znamenitem idrijskem tektonskem prelomu, ki je še vedno aktiven. Kamnine ob prelomih so namreč pretrte in zdrobljene, kar omogoča lažje površinsko odnašanje in Kanomljica je tako v dolgih milijonih let izdolbla to čudovito dolino. To je dolina osamelih kmetij, ki se preživljajo s hribovskim poljedelstvom, živinorejo in gozdarstvom.

Foto: Zavod za turizem Idrija

Med vojnama je bilo območju Idrijskih Krnic, tik za rapalsko mejo, zgrajenih več vojašnic za namestitev pehotnih in topniških enot. Predvsem v okolici najvišjega vrha Jelenka so opazni zaledni topniški položaji: betonski položaji za topove, zaklonišča, podzemna skladišča za municijo in bivališča topničarjev.

Foto: Zavod za turizem Idrija

Prepustite se doživetju in razvajanju brbončic z okusi izbranih zeliščnih čajev in domačim likerjem.

Foto: Zavod za turizem Idrija

Kmetija "Pr Krnčanu" se nahaja v idilični vasi Idrijske Krnice. Ujeta med pašnike, travnike in okoliške gozdnate vrhove, se lahko pohvali z dolgoletno tradicijo kmetovanja, prirejo kravjega mleka in pridelavo različnih mlečnih izdelkov, med katerimi izstopa trdi sir Krnčan.

Idrija izbrano Foto: Zavod za turizem Idrija IDRIJA IZBRANO kot certifikat odličnosti priča o visoki kakovosti izdelkov. Ti ob uporabi lokalnih surovin pripovedujejo o tradiciji, kulturi in načinu življenja na Idrijskem. Izdelki, narejeni s skrbnostjo in ljubeznijo, so dokaz bogatega kulturnega izročila v tukajšnjem prostoru. Kuharski mojstri o idrijskih žlikrofih pravijo, da so kot življenje – iz preprostih stvari je narejeno nekaj slastnega. Podobno velja tudi za izdelke IDRIJA IZBRANO. Izdelki s certifikatom so odraz odličnosti, tistega najfinejšega, čeprav narejenega iz preprostih, domačih, lokalnih sestavin. Vanje so ljudje vnesli življenje, dušo, trdoživost in nežnost, okuse narave in podeželja, ter pridih meščanskega. Foto: Zavod za turizem Idrija

Doživite lokalni svet

Foto: Zavod za turizem Idrija

Idrijsko, bogato z naravnimi danostmi, razgibano krajino ter neprecenljivo kulturno dediščino, nudi pestre možnosti za aktivnosti v neposrednem stiku z naravo in kulturo. Posebna doživetja Idrijskega, ki vam približajo lokalni svet na potepu skozi slikovito pokrajino z obiskom domačij, na poteh skozi zeleno naravo ali v mestu na praznovanjih kulinarične in druge dediščine, so zbrana pod znakom odličnosti IDRIJA

