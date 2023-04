Pravna mreža ceni potezo Kogovšek Šalamonove. Jakliču namenja poseben poziv.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pravna mreža za varstvo demokracije poziva k ohranitvi integritete ustavnega sodišča pri odločanju o Radioteleviziji Slovenija (RTVS). Pozdravljajo odločitev sodišča, da je iz odločanja izločilo Nežo Kogovšek Šalamon. Hkrati pozivajo Klemna Jakliča, da predlaga odločanje o svoji izločitvi iz odločanja o RTVS, so zapisali v sporočilu za javnost.

Pravna mreža kot soavtorica intervencije o pravnih in dejanskih vidikih ustavnosti novele zakona o RTVS ni bila seznanjena z dopolnilnim delovnim razmerjem ustavne sodnice Neže Kogovšek Šalamon pri eni od organizacij, ki je bila soavtorica intervencije, so pojasnili.

Obžalujejo okoliščine, ki so botrovale izločitvi sodnice, a kot zagovorniki nepristranskosti sodstva, ki je najpomembnejši varuh pravne države, menijo, da je prav, da je sodišče tudi v tem primeru odpravilo vsak dvom o neodvisnosti. "Hkrati cenimo odločitev sodnice Kogovšek Šalamonove, da je svojo izločitev predlagala tudi sama," so zapisali. Po njihovem mnenju se le s takšnimi ravnanji ohranjata integriteta institucij pravne države in zaupanje ljudi vanje.

Pravna mreža hkrati poziva ustavnega sodnika Klemna Jakliča, da zaradi ohranitve integritete ustavnega sodišča predlaga odločanje o svoji izločitvi in s tem sodišču omogoči vsebinsko presojo svoje neodvisnosti. "Za vsako sodišče, tako tudi za ustavno sodišče, je pomembno, da se s poglobljenim tehtanjem in vsebinsko odločitvijo odstrani vsaka senca dvoma o neodvisnosti ali pristranskosti sodnikov," so zapisali.

Prepričani so, da je nov koncept upravljanja javne RTVS absolutno in brezpogojno skladen s slovensko ustavo. "Zato verjamemo, da končna odločitev sodišča ne bo odvisna od njegove sestave," so še dodali.

Ustavno sodišče je namreč v četrtek v okviru obravnave pobude za oceno ustavnosti novele zakona o RTVS zahteve za izločitev sodnika Klemna Jakliča in Mateja Accetta zavrglo kot prepozne. Na podlagi pravočasne zahteve stranke v postopku in na podlagi lastnega predloga sodnice pa je izločilo Nežo Kogovšek Šalamon, so za STA sporočili s sodišča.

DZ in vlada pa sta predlagala izločitev Jakliča. V referendumski kampanji o zakonu o RTVS leta 2005 je namreč zagovarjal zakonske rešitve zakona, ki jih novela spreminja. Izločitev predsednika ustavnega sodišča Acceta je predlagal v. d. direktorja Televizije Slovenija Uroš Urbanija. Ustavnega sodnika Roka Čeferina so medtem izločili iz odločanja v tej zadevi že januarja, saj odvetniška pisarna, katere soustanovitelj je, sodeluje z javnim zavodom.