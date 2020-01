Pozor: Strunjanski klif še vedno izjemno nevaren #video

O nevarnosti v Strunjanu je v preteklosti poročal tudi Planet TV.

Kot poročajo Primorske novice, strokovnjaki predvidevajo, da se bo zaradi temperaturnih razlik klif rušil še naprej. Poleg temperatur preglavice lahko povzroča še burja, ki premika drevesa in s tem korenine vraščene v rob klifa. Geologi so primerjali trenutno stanje s tistim izpred dveh let, na podlagi tega pa so izračunali trenutno prostornino celotnega podora v tem času.

"Tudi v prihodnje lahko pričakujemo vse velikosti izpadanja kamenja in skal, večinoma se tekom leta prožijo manjši podori in manjša izpadanja, ki pa so zelo nevarna," je za Primorske novice izjavil Timotej Vrbovšek, z Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani.

Zadrževanje na območju podora je zato izjemno nevarno, opozarjajo v Krajinskem parku Strunjan.